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Published Сегодня, 06:55

Modified Сегодня, 06:57

Updated Сегодня, 06:57

Воздух в Екатеринбурге прогреется почти до 30 градусов

30-градусная жара надвигается на Екатеринбург

1 июня 2024, 06:55
Фото: Изображение Midjourney

Воздух в Екатеринбурге прогреется почти до 30 градусов

В ближайшие дни в Екатеринбурге будет очень жарко. Столбики термометров поползут вверх и достигнут отметки в 29 градусов.

В начале лета в столице Среднего Урала резко потеплеет. Если в субботу, 1 июня, днем будет лишь 20 градусов тепла, то уже к понедельнику, 3 июня, температурные показатели вырастут до отметки в +29 градусов. Прогноз на ближайшие дни опубликовал портал Gismeteo.

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Ранее о том, что на Урал движется волна теплого воздуха, предупреждал и синоптик Алексей Пулин. Он пообещал, что с 3 июня в регионе прекратятся заморозки и ночные температуры наконец установятся на плюсовой отметке.

Ранее также стало известно, что в Екатеринбурге, несмотря на перепады дневных и ночных температур, зацвел миндаль.

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#Дарья Бобровицкая#Общество#Свердловская область#Погода#Жара#Прогноз погоды#Заморозки#Природа#Екатеринбург
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