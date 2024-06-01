30-градусная жара надвигается на Екатеринбург

Posted Сегодня, 06:55
Published Сегодня, 06:55
Modified Сегодня, 06:57
Updated Сегодня, 06:57
В начале лета в столице Среднего Урала резко потеплеет. Если в субботу, 1 июня, днем будет лишь 20 градусов тепла, то уже к понедельнику, 3 июня, температурные показатели вырастут до отметки в +29 градусов. Прогноз на ближайшие дни опубликовал портал Gismeteo.
Ранее о том, что на Урал движется волна теплого воздуха, предупреждал и синоптик Алексей Пулин. Он пообещал, что с 3 июня в регионе прекратятся заморозки и ночные температуры наконец установятся на плюсовой отметке.
Ранее также стало известно, что в Екатеринбурге, несмотря на перепады дневных и ночных температур, зацвел миндаль.