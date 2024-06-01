Анастасию Заворотнюк провожают в последний путь в Москве

Posted Сегодня, 09:42
Published Сегодня, 09:42
Modified Сегодня, 09:44
Updated Сегодня, 09:44
Прощание с прекрасной няней всей России началось в субботу, 1 июня, в 11:00 по московскому времени в Покровском монастыре. Ранее о времени и месте прощания с актрисой сообщила ее семья.
На траурную церемонию пришло множество поклонников актрисы, а также приехали коллеги по цеху и друзья. С большими букетами белых роз в Покровский монастырь прибыли Лолита Милявская, Эдгард Запашный. Вместе с супругой Татьяной Навкой также приехал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
На церемонию отпевания в храм людей пускали по спискам, однако после доступ к гробу с телом певицы открыли для всех желающих. Родные приняли решение не открывать гроб, так как актриса сильно изменилась после долгих лет болезни.
Ранее СМИ писали, что родственники не случайно выбрали Покровский монастырь местом для прощания с актрисой: именно здесь находятся мощи Матроны Московской, которую Анастасия очень почитала и неоднократно ездила ей поклониться.
Похоронят Заслуженную артистку РФ за Троекуровском кладбище. Все желающие смогут посетить ее могилу и отдать дань уважения 1 июня с 16 до 17 часов по московскому времени.