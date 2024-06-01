Брала предоплату и исчезала: в Каменске-Уральском задержана квартирная аферистка

Правоохранители вычислили и задержали квартирную мошенницу. В ходе допроса было установлено, что таким же способом с предоплатой она обманывала и других людей. Причем не все эпизоды были связаны с арендой квартиры: иногда аферистка «продавала» на онлайн-площадке вещи. Серия преступлений была совершена в период с сентября 2023 года по февраль 2024 года.