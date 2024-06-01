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Квартирную мошенницу за махинации с арендой задержали в Каменске-Уральском

Брала предоплату и исчезала: в Каменске-Уральском задержана квартирная аферистка

1 июня 2024, 07:07

Квартирную мошенницу за махинации с арендой задержали в Каменске-Уральском

Жительница Каменска-Уральского брала со своих жертв предоплату за аренду квартиры и переставала выходить на связь.

Одну из последних афер женщина совершила в отношении 25-летнего жителя Каменска-Уральского, который хотел арендовать квартиру на онлайн-портале, сообщает пресс-служба УМВД Свердловской области.

Молодой человек согласился внести предоплату 8 тысяч рублей за понравившуюся квартиру. Однако после получения денег «хозяйка» перестала выходить на связь. Потерпевший обратился в полицию.

Правоохранители вычислили и задержали квартирную мошенницу. В ходе допроса было установлено, что таким же способом с предоплатой она обманывала и других людей. Причем не все эпизоды были связаны с арендой квартиры: иногда аферистка «продавала» на онлайн-площадке вещи. Серия преступлений была совершена в период с сентября 2023 года по февраль 2024 года.

Женщина уже была судима за мошенничество и получила условное наказание. Сейчас приговора она будет ждать в СИЗО.

Ранее в Екатеринбурге силовики задержали 20-летнего юношу, который работал курьером у мошенников.

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