Брала предоплату и исчезала: в Каменске-Уральском задержана квартирная аферистка

Posted Сегодня, 07:07
Published Сегодня, 07:07
Modified Сегодня, 07:09
Updated Сегодня, 07:09
Одну из последних афер женщина совершила в отношении 25-летнего жителя Каменска-Уральского, который хотел арендовать квартиру на онлайн-портале, сообщает пресс-служба УМВД Свердловской области.
Молодой человек согласился внести предоплату 8 тысяч рублей за понравившуюся квартиру. Однако после получения денег «хозяйка» перестала выходить на связь. Потерпевший обратился в полицию.
Правоохранители вычислили и задержали квартирную мошенницу. В ходе допроса было установлено, что таким же способом с предоплатой она обманывала и других людей. Причем не все эпизоды были связаны с арендой квартиры: иногда аферистка «продавала» на онлайн-площадке вещи. Серия преступлений была совершена в период с сентября 2023 года по февраль 2024 года.
Женщина уже была судима за мошенничество и получила условное наказание. Сейчас приговора она будет ждать в СИЗО.
Ранее в Екатеринбурге силовики задержали 20-летнего юношу, который работал курьером у мошенников.