Летевший в Екатеринбург самолет экстренно сел в Баку из-за эпилепсии у пассажирки

Posted Сегодня, 12:11
Published Сегодня, 12:11
Modified Сегодня, 12:13
Updated Сегодня, 12:13
Женщине стало плохо на борту рейса рейс ХС-8189 Анталья — Екатеринбург, сообщает Е1 со ссылкой на очевидца.
Он рассказал, что женщина летела не одна — с ней был ребенок на инвалидном кресле. В какой-то момент пассажирке стало плохо, ее затрясло, открылась сильная рвота. На борту были медики, которые пытались оказать ей помощь, но без необходимых препаратов и оборудования пострадавшей становилось все хуже. Пилоты приняли решение посадить самолет в Баку.
После приземления мать с ребенком осталась в Азербайджане, где ей помогают местные врачи. Самолет продолжил полет в Екатеринбург. Судя по данным табло аэропорта «Кольцово», в уральскую столицу он прибыл с опозданием в 3 часа 39 минут.
Накануне 31 мая были отменены некоторые рейсы из Екатеринбурга в Москву.