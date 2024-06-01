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Самолет Анталья — Екатеринбург сел в Баку из-за приступа эпилепсии у пассажирки

Летевший в Екатеринбург самолет экстренно сел в Баку из-за эпилепсии у пассажирки

1 июня 2024, 12:11
Фото: 1MI

Самолет Анталья — Екатеринбург сел в Баку из-за приступа эпилепсии у пассажирки

У одной из пассажирок, летевшей из турецкой Антальи в Екатеринбург, начались серьезные проблемы со здоровьем.

Женщине стало плохо на борту рейса рейс ХС-8189 Анталья — Екатеринбург, сообщает Е1 со ссылкой на очевидца.

Он рассказал, что женщина летела не одна — с ней был ребенок на инвалидном кресле. В какой-то момент пассажирке стало плохо, ее затрясло, открылась сильная рвота. На борту были медики, которые пытались оказать ей помощь, но без необходимых препаратов и оборудования пострадавшей становилось все хуже. Пилоты приняли решение посадить самолет в Баку.

После приземления мать с ребенком осталась в Азербайджане, где ей помогают местные врачи. Самолет продолжил полет в Екатеринбург. Судя по данным табло аэропорта «Кольцово», в уральскую столицу он прибыл с опозданием в 3 часа 39 минут.

Накануне 31 мая были отменены некоторые рейсы из Екатеринбурга в Москву.

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#Дарья Бобровицкая#Общество#Происшествия#Транспорт#Самолет#Авиация#Эпилепсия#Турция#Азербайджан#Рейс#Экстренная посадка#Екатеринбург
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