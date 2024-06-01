Летевший в Екатеринбург самолет экстренно сел в Баку из-за эпилепсии у пассажирки

Он рассказал, что женщина летела не одна — с ней был ребенок на инвалидном кресле. В какой-то момент пассажирке стало плохо, ее затрясло, открылась сильная рвота. На борту были медики, которые пытались оказать ей помощь, но без необходимых препаратов и оборудования пострадавшей становилось все хуже. Пилоты приняли решение посадить самолет в Баку.