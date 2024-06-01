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Posted Сегодня, 11:05

Published Сегодня, 11:05

Modified Сегодня, 11:07

Updated Сегодня, 11:07

В Каменске-Уральском ищут мужчину с татуировкой в виде змеи на плече

Мужчину со змеей на плече ищут в Каменске-Уральском

1 июня 2024, 11:05
Фото: Изображение Midjourney

В Каменске-Уральском ищут мужчину с татуировкой в виде змеи на плече

Житель Каменска-Уральского бесследно исчез 29 мая.

Юрий Сергеевич Чистехин 1980 года рождения ушел из дома в Каменске-Уральском 29 мая и с тех пор его никто не видел, сообщает пресс-служба УМВД региона.

Фото: УМВД Свердловской области

Из особых примет пропавшего мужчины правоохранители отмечают невысокий рост в 150 см и татуировку в виде змеи на левом предплечье. Одет пропавший гражданин Чистехин был в темную одежду и черно-оранжевые кроссовки.

О местонахождении пропавшего человека можно сообщить по телефонам 8 (3439)32-23-15 или +7 999 562-84-41.

Ранее в Верхней Пышме живым нашли мужчину, которого искали с 27 мая.

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#Дарья Бобровицкая#Общество#Происшествия#Каменск-Уральский#Полиция#Пропал человек#Поиски#Екатеринбург
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