Мужчину со змеей на плече ищут в Каменске-Уральском

Posted Сегодня, 11:05
Published Сегодня, 11:05
Modified Сегодня, 11:07
Updated Сегодня, 11:07
Юрий Сергеевич Чистехин 1980 года рождения ушел из дома в Каменске-Уральском 29 мая и с тех пор его никто не видел, сообщает пресс-служба УМВД региона.
Из особых примет пропавшего мужчины правоохранители отмечают невысокий рост в 150 см и татуировку в виде змеи на левом предплечье. Одет пропавший гражданин Чистехин был в темную одежду и черно-оранжевые кроссовки.
О местонахождении пропавшего человека можно сообщить по телефонам 8 (3439)32-23-15 или +7 999 562-84-41.
Ранее в Верхней Пышме живым нашли мужчину, которого искали с 27 мая.