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Начальница почты присвоила себе пенсию ребенка-инвалида в Свердловской области

Пенсию ребенка-инвалида в 26 тысяч присвоила начальница почты в Свердловской области

1 июня 2024, 09:48
Фото: 1MI

Начальница почты присвоила себе пенсию ребенка-инвалида в Свердловской области

Руководительница почтового отделения в ЗАТО Лесной решила не выдавать пенсию матери ребенка-инвалида в декабре 2023 года, забрав ее себе.

Ребенок с ограниченными возможностями здоровья получал пенсию по инвалидности, а также ему была назначена компенсация расходов на оплату ЖКХ, всего 26,5 тысячи рублей. Однако в декабре мать эти выплаты получить не смогла и обратилась в прокуратуру, которая организовала проверку, сообщает пресс-служба ведомства.

Оказалось, что деньги забрала начальница почты, решив сделать себе подарок на Новый год. Против нее возбуждено уголовное дело о присвоении чужого имущества с использованием служебного положения.

Ранее житель Каменска-Уральского смог похитить почти 116 тысяч рублей, заправляя машину на АЗС.

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