Пенсию ребенка-инвалида в 26 тысяч присвоила начальница почты в Свердловской области

Ребенок с ограниченными возможностями здоровья получал пенсию по инвалидности, а также ему была назначена компенсация расходов на оплату ЖКХ, всего 26,5 тысячи рублей. Однако в декабре мать эти выплаты получить не смогла и обратилась в прокуратуру, которая организовала проверку, сообщает пресс-служба ведомства.