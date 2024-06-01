Пенсию ребенка-инвалида в 26 тысяч присвоила начальница почты в Свердловской области

Posted Сегодня, 09:48
Published Сегодня, 09:48
Modified Сегодня, 09:50
Updated Сегодня, 09:50
Ребенок с ограниченными возможностями здоровья получал пенсию по инвалидности, а также ему была назначена компенсация расходов на оплату ЖКХ, всего 26,5 тысячи рублей. Однако в декабре мать эти выплаты получить не смогла и обратилась в прокуратуру, которая организовала проверку, сообщает пресс-служба ведомства.
Оказалось, что деньги забрала начальница почты, решив сделать себе подарок на Новый год. Против нее возбуждено уголовное дело о присвоении чужого имущества с использованием служебного положения.
Ранее житель Каменска-Уральского смог похитить почти 116 тысяч рублей, заправляя машину на АЗС.