Погоню с мигалками за нетрезвым байкером устроили инспекторы в Первоуральске

Posted Сегодня, 16:28
Published Сегодня, 16:28
Modified Сегодня, 16:30
Updated Сегодня, 16:30
Инспекторы ГАИ в ходе рейда «Безопасная дорога» попытались остановить мотоциклиста без шлема, однако тот на требование правоохранителей не отреагировал, информирует пресс-служба ведомства.
Вместо этого лихач прибавил скорость и попытался оторваться от патрульной машины, но в итоге был пойман.
Оказалось, что мотоциклом с коляской управлял 24-летний местный житель. Он был нетрезв: медицинское освидетельствование выявило 0,370 мл/л алкоголя в выдыхаемом воздухе.
В итоге молодой человек заработал сразу три дела — одно уголовное и два административных. По уголовное статье он ответит за вождение в пьяном виде. Также ему придется заплатить штрафы за невыполнение требований об остановке сотрудника органа правопорядка и езду без шлема.
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