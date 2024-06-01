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Posted Сегодня, 16:28

Published Сегодня, 16:28

Modified Сегодня, 16:30

Updated Сегодня, 16:30

Первоуральские автоинспекторы устроили погоню за нетрезвым байкером

Погоню с мигалками за нетрезвым байкером устроили инспекторы в Первоуральске

1 июня 2024, 16:28
Фото: 1MI

Первоуральские автоинспекторы устроили погоню за нетрезвым байкером

Первоуральский мотоциклист-лихач ехал не один — в коляске сидел пассажир. Оба были без шлемов.

Инспекторы ГАИ в ходе рейда «Безопасная дорога» попытались остановить мотоциклиста без шлема, однако тот на требование правоохранителей не отреагировал, информирует пресс-служба ведомства.

Вместо этого лихач прибавил скорость и попытался оторваться от патрульной машины, но в итоге был пойман.

Оказалось, что мотоциклом с коляской управлял 24-летний местный житель. Он был нетрезв: медицинское освидетельствование выявило 0,370 мл/л алкоголя в выдыхаемом воздухе.

В итоге молодой человек заработал сразу три дела — одно уголовное и два административных. По уголовное статье он ответит за вождение в пьяном виде. Также ему придется заплатить штрафы за невыполнение требований об остановке сотрудника органа правопорядка и езду без шлема.

Ранее пьяный екатеринбуржец убегал от погони и устроил массовое ДТП.

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#Дарья Бобровицкая#Происшествия#Первоуральск#Уголовное дело#ГАИ#Административное дело#Мотоцикл#18+#Екатеринбург#Мотоциклист#Шлем#Пьяное вождение
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