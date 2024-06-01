Проблемы обитающей в полуразрушенном доме семьи из Камышлова заинтересовали СК

Информация о полуразрушенном доме, в котором до сих пор обитают люди, ранее появилась в социальных сетях. Сообщается, что новое жилье люди не могут получить с 2017 года. Остальные семьи из аварийного здания давно уехали самостоятельно, оставшимся некуда идти.