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Updated Сегодня, 08:36

В СК проверят информацию о семье из Камышлова, живущей в полуразрушенном доме

Проблемы обитающей в полуразрушенном доме семьи из Камышлова заинтересовали СК

1 июня 2024, 08:34
Фото: 1MI

В СК проверят информацию о семье из Камышлова, живущей в полуразрушенном доме

Люди вынуждены обитать в аварийном жилье, так как переехать им некуда. Другие жильцы дома в Камышлове давно разъехались.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил следователям в Свердловской области разобраться в ситуации с аварийным домом в Камышлове. Здесь семья вынуждена жить в аварийном доме из-за отсутствия в населенном пункте маневренного фонда для переселения, сообщает пресс-служба ведомства.

Информация о полуразрушенном доме, в котором до сих пор обитают люди, ранее появилась в социальных сетях. Сообщается, что новое жилье люди не могут получить с 2017 года. Остальные семьи из аварийного здания давно уехали самостоятельно, оставшимся некуда идти.

Ранее Первый канал заинтересовался проблемами жильцов аварийного дома в Арамиле.

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#Дарья Бобровицкая#Общество#Аварийное жилье#Семья#ЖКХ#Камышлов#СК РФ#Глава СК РФ#Екатеринбург#Расселение жителей
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