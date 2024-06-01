Проблемы обитающей в полуразрушенном доме семьи из Камышлова заинтересовали СК

Posted Сегодня, 08:34
Published Сегодня, 08:34
Modified Сегодня, 08:36
Updated Сегодня, 08:36
Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил следователям в Свердловской области разобраться в ситуации с аварийным домом в Камышлове. Здесь семья вынуждена жить в аварийном доме из-за отсутствия в населенном пункте маневренного фонда для переселения, сообщает пресс-служба ведомства.
Информация о полуразрушенном доме, в котором до сих пор обитают люди, ранее появилась в социальных сетях. Сообщается, что новое жилье люди не могут получить с 2017 года. Остальные семьи из аварийного здания давно уехали самостоятельно, оставшимся некуда идти.
Ранее Первый канал заинтересовался проблемами жильцов аварийного дома в Арамиле.