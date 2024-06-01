Штормовой ветер с сильными порывами хозяйничает в Свердловской области

Posted Сегодня, 12:07
Published Сегодня, 12:07
Modified Сегодня, 12:09
Updated Сегодня, 12:09
О порывах ветра до 15 м/с в субботу, 1 июня, предупредили в ежедневной сводке специалисты ГУ МЧС Свердловской области.
Средняя температура по региону составляет от +19 до +22 градусов, ночью от +4 до +11 градусов. В самых северных районах Свердловской области наблюдались заморозки до -1 градуса.
Кроме того, в регионе по-прежнему наблюдается высокая пожарная опасность, есть риски возникновения лесных пожаров, сообщили в МЧС.
Ранее синоптики предупредили екатеринбуржцев о надвигающейся на город 30-градусной жаре.