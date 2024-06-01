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Posted Сегодня, 12:07

Published Сегодня, 12:07

Modified Сегодня, 12:09

Updated Сегодня, 12:09

Штормовое предупреждение объявлено в Свердловской области

Штормовой ветер с сильными порывами хозяйничает в Свердловской области

1 июня 2024, 12:07
Фото: 1MI

Штормовое предупреждение объявлено в Свердловской области

В начале июня в Свердловской области опять будет очень ветрено.

О порывах ветра до 15 м/с в субботу, 1 июня, предупредили в ежедневной сводке специалисты ГУ МЧС Свердловской области.

Средняя температура по региону составляет от +19 до +22 градусов, ночью от +4 до +11 градусов. В самых северных районах Свердловской области наблюдались заморозки до -1 градуса.

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Кроме того, в регионе по-прежнему наблюдается высокая пожарная опасность, есть риски возникновения лесных пожаров, сообщили в МЧС.

Ранее синоптики предупредили екатеринбуржцев о надвигающейся на город 30-градусной жаре.

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#Дарья Бобровицкая#Свердловская область#Температура воздуха#Погода#Штормовое предупреждение#Природа#Екатеринбург#МЧС
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