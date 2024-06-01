Спрос вырос на 25%: свердловчане все чаще выбирают очень подержанные авто

Рост спроса на автомобили с несколькими владельцами эксперты отмечали во всех регионах России. Однако в некоторых субъектах РФ он превышал среднероссийские показатели: так, в Свердловской области рост составил почти 25%, в Красноярском крае — 51%, в Иркутской области — 57%. А лидером стала Амурская область с рекордным показателем в 61%.