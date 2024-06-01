Спрос вырос на 25%: свердловчане все чаще выбирают очень подержанные авто

Posted Сегодня, 11:04
Published Сегодня, 11:04
Modified Сегодня, 11:06
Updated Сегодня, 11:06
Чаще всего свердловчане интересовали отечественными ВАЗами. Лидерами спроса в этом сегменте, по данным первого квартала 2024 года, стали Lada Samara и Lada Priora, пишет ресурс «Avito.Автотека».
Так, число запросов на покупку первой модели выросло более чем на 82% к аналогичному периоду прошлого года. Интерес к Lada Priora подрос чуть меньше — на 67%. Также свердловчане интересовались некоторыми моделями иномарок. В частности, популярностью пользовались автомобили Mitsubishi Lancer (+44,3%), Mazda 3 (+44%) и Ford Focus (+9,9%).
Рост спроса на автомобили с несколькими владельцами эксперты отмечали во всех регионах России. Однако в некоторых субъектах РФ он превышал среднероссийские показатели: так, в Свердловской области рост составил почти 25%, в Красноярском крае — 51%, в Иркутской области — 57%. А лидером стала Амурская область с рекордным показателем в 61%.
Можно предположить, что часть покупателей готова рассматривать автомобили с более богатой историей владения, если такие машины соответствуют их запросам по цене и функциональности, — констатировал руководитель развития бизнеса «Автотеки» Константин Болдырев.
Ранее эксперты «Автотеки» рассказали, что отечественные авто с пробегом заняли львиную долю рынка Свердловской области.