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Posted Сегодня, 11:04

Published Сегодня, 11:04

Modified Сегодня, 11:06

Updated Сегодня, 11:06

Спрос на сильно подержанные авто в Свердловской области вырос почти на 25%

Спрос вырос на 25%: свердловчане все чаще выбирают очень подержанные авто

1 июня 2024, 11:04
Фото: Изображение Midjourney

Спрос на сильно подержанные авто в Свердловской области вырос почти на 25%

В начале 2024 года в Свердловской области подскочил спрос на автомобили, сменившие несколько владельцев.

Чаще всего свердловчане интересовали отечественными ВАЗами. Лидерами спроса в этом сегменте, по данным первого квартала 2024 года, стали Lada Samara и Lada Priora, пишет ресурс «Avito.Автотека».

Так, число запросов на покупку первой модели выросло более чем на 82% к аналогичному периоду прошлого года. Интерес к Lada Priora подрос чуть меньше — на 67%. Также свердловчане интересовались некоторыми моделями иномарок. В частности, популярностью пользовались автомобили Mitsubishi Lancer (+44,3%), Mazda 3 (+44%) и Ford Focus (+9,9%).

Рост спроса на автомобили с несколькими владельцами эксперты отмечали во всех регионах России. Однако в некоторых субъектах РФ он превышал среднероссийские показатели: так, в Свердловской области рост составил почти 25%, в Красноярском крае — 51%, в Иркутской области — 57%. А лидером стала Амурская область с рекордным показателем в 61%.

Можно предположить, что часть покупателей готова рассматривать автомобили с более богатой историей владения, если такие машины соответствуют их запросам по цене и функциональности, — констатировал руководитель развития бизнеса «Автотеки» Константин Болдырев.

Ранее эксперты «Автотеки» рассказали, что отечественные авто с пробегом заняли львиную долю рынка Свердловской области.

Свердловская область попала в топ регионов, где подорожали автомобили
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#Дарья Бобровицкая#Общество#Свердловская область#Автовладелец#Продажа авто#Пробег#Екатеринбург#Автомобили#Отечественные автомобили#Рост спроса
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