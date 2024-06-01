Столб дыма: частный дом полыхал в Дзержинском районе Нижнего Тагила

Огонь охватил частный дом и мог перекинуться на хозяйственные постройки. Инспекторы ППС Евгений Князев и Максим Мартыненко, прибывшие к месту ЧП, обнаружили хозяев в панике. Правоохранители вызвали МЧС и скоординировали действия по эвакуации, пишет «Тагильский рабочий».