tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:35

Published Сегодня, 08:35

Modified Сегодня, 08:37

Updated Сегодня, 08:37

Частный дом сгорел в Дзержинском районе Нижнем Тагиле

Столб дыма: частный дом полыхал в Дзержинском районе Нижнего Тагила

1 июня 2024, 08:35
Фото: Изображение Midjourney

Частный дом сгорел в Дзержинском районе Нижнем Тагиле

Поднимающийся к небу дым заметили инспекторы ППС, дежурившие в Дзержинском районе Тагила. Они отправились к месту происшествия и вызвали пожарных.

Огонь охватил частный дом и мог перекинуться на хозяйственные постройки. Инспекторы ППС Евгений Князев и Максим Мартыненко, прибывшие к месту ЧП, обнаружили хозяев в панике. Правоохранители вызвали МЧС и скоординировали действия по эвакуации, пишет «Тагильский рабочий».

Фото: «Тагильский рабочий»

Приехавший пожарный расчет сумел быстро локализовать возгорание и справиться с огнем. В итоге удалось избежать жертв и сохранить имущество владельцев дома.

В Верхней Туре студенты вытащили из огня пожилую женщину.

Женщина пришла в гости в Краснотурьинске и заживо сгорела
Узнать подробнее
Читайте также:
Баня сгорела в Нижнем Тагиле на площади 20 «квадратов»Человек чуть не погиб из-за дебошира-поджигателя в Нижнем ТагилеГорят два дома и хозпостройки: сильнейший пожар тушат огнеборцы в Алапаевске
#Дарья Бобровицкая#Происшествия#Нижний Тагил#Пожар#Частный дом#ППС#18+#Екатеринбург#МЧС
Подпишитесь
Где в Тагиле самая вкусная клубника? Редакция TagilCity.ru провела дегустацию
31 мая, 03:57
Депутаты ЕВРАЗ НТМК искали причины убыли населения из Тагила везде, но не в экологии
31 мая, 10:10
ВГОК загрязняет воздух Нижнего Тагила и игнорирует предписание
31 мая, 13:55
Владелец «Жизньмарта» извинился перед екатеринбуржцами за «тему с яйцами»
31 мая, 15:01
Постоянно ломаются: мэр Екатеринбурга посетовал на неработающие лифты в администрации
31 мая, 15:18
Опальному главврачу из Новоуральска отказано в возвращении на работу
31 мая, 15:48
"