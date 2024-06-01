Столб дыма: частный дом полыхал в Дзержинском районе Нижнего Тагила

Posted Сегодня, 08:35
Published Сегодня, 08:35
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Огонь охватил частный дом и мог перекинуться на хозяйственные постройки. Инспекторы ППС Евгений Князев и Максим Мартыненко, прибывшие к месту ЧП, обнаружили хозяев в панике. Правоохранители вызвали МЧС и скоординировали действия по эвакуации, пишет «Тагильский рабочий».
Приехавший пожарный расчет сумел быстро локализовать возгорание и справиться с огнем. В итоге удалось избежать жертв и сохранить имущество владельцев дома.
В Верхней Туре студенты вытащили из огня пожилую женщину.