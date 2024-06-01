Цены на такси взвинтили в Екатеринбурге из-за проведения марафона

Posted Сегодня, 16:28
Published Сегодня, 16:28
Modified Сегодня, 16:30
Updated Сегодня, 16:30
Неприятными последствиями проведения забега «Зеленый марафон» в субботу, 1 июня, для екатеринбуржцев стали пробки и взлетевшие цены на услуги такси, сообщают жители города в соцсетях.
Ряд улиц из-за проведения забега был перекрыт, водителям пришлось строить другие маршруты. В итоге ценник за поезду увеличился в 1,5-2 раза, рассказали местные жители. Неудобства испытывали и пассажиры общественного транспорта.
«Зеленый марафон», который проводился в Екатеринбурге 11-й год, проходил по улице Мира от главного корпуса УрФУ.
Зимой цены на такси в Екатеринбурге регулярно повышались в период снегопадов.