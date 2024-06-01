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Posted Сегодня, 16:28

Published Сегодня, 16:28

Modified Сегодня, 16:30

Updated Сегодня, 16:30

Цены на такси в Екатеринбурге взлетели из-за массового забега

Цены на такси взвинтили в Екатеринбурге из-за проведения марафона

1 июня 2024, 16:28
Фото: Изображение Midjourney

Цены на такси в Екатеринбурге взлетели из-за массового забега

За поездку, которая раньше в среднем стоила 200 рублей, 1 июня екатеринбургские таксисты брали 500 рублей.

Неприятными последствиями проведения забега «Зеленый марафон» в субботу, 1 июня, для екатеринбуржцев стали пробки и взлетевшие цены на услуги такси, сообщают жители города в соцсетях.

Ряд улиц из-за проведения забега был перекрыт, водителям пришлось строить другие маршруты. В итоге ценник за поезду увеличился в 1,5-2 раза, рассказали местные жители. Неудобства испытывали и пассажиры общественного транспорта.

«Зеленый марафон», который проводился в Екатеринбурге 11-й год, проходил по улице Мира от главного корпуса УрФУ.

Зимой цены на такси в Екатеринбурге регулярно повышались в период снегопадов.

Цены на такси в Екатеринбурге вырастут из-за новых правил
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#Дарья Бобровицкая#Общество#Транспорт#Цены#Такси#Общественный транспорт#Марафон#Екатеринбург#Перекрытие дорог
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