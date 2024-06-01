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Published Сегодня, 07:47

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Updated Сегодня, 07:50

Тагильчане предложили внести ЕВРАЗ НТМК в черный список за постоянные выбросы

«За что вы ненавидите жителей?» На невыносимый запах с ЕВРАЗ НТМК жалуются тагильчане

1 июня 2024, 07:47
Фото: Изображение Midjourney

Тагильчане предложили внести ЕВРАЗ НТМК в черный список за постоянные выбросы

В ночь на субботу, 1 июня, жители Нижнего Тагила задыхались от выбросов с ЕВРАЗ НТМК

В День защиты детей 1 июня тагильчане вновь вынуждены сидеть с закрытыми окнами из-за очередной порции выбросов с ЕВРАЗ НТМК. Местные жители предложили внести предприятие в черный список за постоянное загрязнение окружающей среды.

Сегодня суббота, 1 июня, день защиты детей. И «ЕВРАЗ» решил поздравить население — всех от мала до велика тем, что в три часа ночи начали нас травить. Вонь была такая, что пришлось встать и закрывать окна. Хочу обратиться ко всем депутатам команды НТМК, к руководству комбината. За что вы так ненавидите жителей города, в котором сами живете? — такой эмоциональный пост опубликовала в паблике «Черный список Тагила» тагильчанка Татьяна.

По мнению других подписчиков паблика, решить проблему таким способом не получится, как не помогают и штрафные санкции, которые периодически накладывают на предприятие.

Ему (ЕВРАЗ НТМК — прим.ред.) дешевле штраф заплатить за выбросы, чем ставить фильтры, — написала в комментарии Ольга.

Также местные жители отметили в комментариях, что замеры выбросов, которые производит само предприятие, очень часто показывают, что все хорошо. И этому есть вполне логичное объяснение.

<…>при выбросе загрязнений из трубы максимальная приземная концентрация (например, пыли) начинается 2-3 км от трубы, это расстояние чаще всего совпадает с границей предприятия. Т.е. самое «чистое» место под трубой, где и производят местные замеры. Поэтому по документам все хорошо. А за пределами завода… Это проблема тех кто за пределами завода, — констатировал подписчик паблика Андрей.

Напомним, что в период с 31 мая по 3 июня в Нижнем Тагиле официально объявлен режим НМУ (неблагоприятных метеорологических условий).

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В эти дни из-за практически полного отсутствия ветра облака смога концентрируются над городом, а на его территории могут оседать пыль и вредные примеси.

Однако невыносимый запах и дым тагильчане чувствуют и видят не только в дни НМУ. Так, густой черно-коричневый едкий дым жители заметили над городом вечером 19 мая и в ночь на 20 мая.

Фото: tagilcity.ru

Задыхались жители Тагилстроя, Вагонки, Алтайского микрорайона. После двух дней без воздуха тагильчане активизировались и начали писать обращения в надзорные органы. В том числе — с помощью шаблонов жалоб, составленных редакцией TagilCity.ru.

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#Дарья Бобровицкая#Общество#Нижний Тагил#Эксклюзив#Экология#ЕВРАЗ НТМК#Тагильчане#Выбросы#Смог#Жалобы#Екатеринбург#Режим НМУ
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