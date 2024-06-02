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Published Сегодня, 05:41

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Updated Сегодня, 05:43

В Екатеринбурге из окна многоэтажки выпал 16-летний парень

16-летний подросток выпал из окна высотки в Екатеринбурге

2 июня 2024, 05:41
Фото: 1MI

В Екатеринбурге из окна многоэтажки выпал 16-летний парень

Трагедия произошла в микрорайоне Старая Сортировка в Екатеринбурге.

Дом находится на улице Коммунальной в столице Среднего Урала. Выпавший юноша погиб, сообщает Telegram-канал «Бандитский центр Екб».

Фото: Telegram-канал «Бандитский центр Екб»

По словам очевидцев произошедшего, перед этим подросток поссорился с девушкой. В Следственном комитете инцидент пока не комментируют.

Накануне, 1 июня, в Академическом районе Екатеринбурга из окна выпала девушка.

Ранее в Нижнем Тагиле нетрезвый мужчина вывалился с балкона и остался жив.

Житель Екатеринбурга выпал из окна: что известно
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