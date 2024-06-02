16-летний подросток выпал из окна высотки в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 05:41
Published Сегодня, 05:41
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Updated Сегодня, 05:43
Дом находится на улице Коммунальной в столице Среднего Урала. Выпавший юноша погиб, сообщает Telegram-канал «Бандитский центр Екб».
По словам очевидцев произошедшего, перед этим подросток поссорился с девушкой. В Следственном комитете инцидент пока не комментируют.
Накануне, 1 июня, в Академическом районе Екатеринбурга из окна выпала девушка.
Ранее в Нижнем Тагиле нетрезвый мужчина вывалился с балкона и остался жив.