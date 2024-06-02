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Posted Сегодня, 07:36

Published Сегодня, 07:36

Modified Сегодня, 07:38

Updated Сегодня, 07:38

Мошенники записали пенсионерку из Екатеринбурга на прием к терапевту

Аферисты после разговора с екатеринбурженкой записали ее на прием к терапевту

2 июня 2024, 07:36
Фото: 1MI

Мошенники записали пенсионерку из Екатеринбурга на прием к терапевту

Пожилая женщина из Екатеринбурга поговорила по телефону с мошенниками, а потом обнаружила, что должна явиться на прием ко врачу в Дегтярске.

Аферисты пытались взломать аккаунт екатеринбургской пенсионерки на Госуслугах, однако смогли только записать ее на прием, пишет Е1.

Женщине позвонили якобы из страховой компании и заявили, что на нее был оформлен медицинский полис нового образца с QR-кодом. Женщину попросили подтвердить его оформление на Госуслугах. Сначала пенсионерка выполняла команды мошенников, но потом заподозрила неладное: ее смутил тот факт, что звонивший знал секретный вопрос от аккаунта. Поэтому, когда женщину попросили сообщить ответ на него, она прекратила разговор.

Однако спустя некоторое время ей пришло оповещение о записи к терапевту в Дегтярске. Других последствий от общения с мошенниками не было. Специалисты считают, что женщину спасла интуиция, а также система двухфакторной аутентификации на Госуслугах.

Ранее стало известно, что мошенники на Урале пытаются добраться до счетов родителей через детей.

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#Дарья Бобровицкая#Общество#Поликлиника#Мошенники#Телефонные мошенники#Госуслуги#Екатеринбург#Запись к врачу
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