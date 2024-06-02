Аферисты после разговора с екатеринбурженкой записали ее на прием к терапевту

Женщине позвонили якобы из страховой компании и заявили, что на нее был оформлен медицинский полис нового образца с QR-кодом. Женщину попросили подтвердить его оформление на Госуслугах. Сначала пенсионерка выполняла команды мошенников, но потом заподозрила неладное: ее смутил тот факт, что звонивший знал секретный вопрос от аккаунта. Поэтому, когда женщину попросили сообщить ответ на него, она прекратила разговор.