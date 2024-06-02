Аферисты после разговора с екатеринбурженкой записали ее на прием к терапевту

Posted Сегодня, 07:36
Published Сегодня, 07:36
Modified Сегодня, 07:38
Updated Сегодня, 07:38
Аферисты пытались взломать аккаунт екатеринбургской пенсионерки на Госуслугах, однако смогли только записать ее на прием, пишет Е1.
Женщине позвонили якобы из страховой компании и заявили, что на нее был оформлен медицинский полис нового образца с QR-кодом. Женщину попросили подтвердить его оформление на Госуслугах. Сначала пенсионерка выполняла команды мошенников, но потом заподозрила неладное: ее смутил тот факт, что звонивший знал секретный вопрос от аккаунта. Поэтому, когда женщину попросили сообщить ответ на него, она прекратила разговор.
Однако спустя некоторое время ей пришло оповещение о записи к терапевту в Дегтярске. Других последствий от общения с мошенниками не было. Специалисты считают, что женщину спасла интуиция, а также система двухфакторной аутентификации на Госуслугах.
Ранее стало известно, что мошенники на Урале пытаются добраться до счетов родителей через детей.