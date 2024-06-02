Чистый бизнес: кто организовал «слив» топ-менеджера РЖД Геворкяна

Подозреваемого задержали 30 мая 2024 года. В тот же день было возбуждено уголовное дело. По месту работы Нониашвили провели обыски. При этом был допрошен его начальник Георгий Геворкян. Однако журналисты, не разобравшись в ситуации, распространили информацию о задержании Геворкяна. Возникает подозрение, что кто-то может иметь мотив «слить» топ-менеджера РЖД, добившись его увольнения.