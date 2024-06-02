Чистый бизнес: кто организовал «слив» топ-менеджера РЖД Геворкяна

Posted Сегодня, 13:50
Published Сегодня, 13:50
Modified Сегодня, 13:50
Updated Сегодня, 13:50
Как передают «Новые Известия», Нониашвили подозревается в получении взятки от компании «Бросок» на сумму семнадцать миллионов рублей «за беспрепятственное подписание актов приема-сдачи и за ускорение оплаты».
Подозреваемого задержали 30 мая 2024 года. В тот же день было возбуждено уголовное дело. По месту работы Нониашвили провели обыски. При этом был допрошен его начальник Георгий Геворкян. Однако журналисты, не разобравшись в ситуации, распространили информацию о задержании Геворкяна. Возникает подозрение, что кто-то может иметь мотив «слить» топ-менеджера РЖД, добившись его увольнения.
Напомним, Геворкян стал руководителем Дирекции железнодорожных вокзалов в 2019 году, сменив на этой должности Виталия Вотолевского, который ушел в отставку. Новый начальник сразу показал себя как инициативный руководитель. Близкие к монополии источники описали его как руководителя, отличительной особенностью которого является способность генерировать и принимать решения, а также мотивировать команду к работе и движению вперед.
За период работы Геворкяна в должности главы Дирекции железнодорожных вокзалов произошли значительные изменения в вокзальных помещениях. На всех крупных объектах был проведен ремонт, началось активное развитие безбарьерной среды и адаптация инфраструктуры для маломобильных категорий пассажиров.
С конца 2019 года ведется реконструкция залов ожидания на вокзалах, где происходит замена старых кресел на современные, с возможностью зарядки мобильных телефонов. На вокзалах устанавливают новые автоматические камеры хранения, использование которых не предусматривает наличия сотрудников. Ранее эта сфера находилась в «черной зоне».
Пассажиров особенно порадовало появление бесплатных туалетов на вокзалах. Ранее за их посещение приходилось платить от 10 до 15 рублей, и для кого-то это был целый бизнес.
Следует отметить, что для многих такие трансформации оказались невыгодными. За короткий срок исчезли нелегальные схемы, ненужные сотрудники и «мафиозные компании». Таким образом, осталось много недовольных людей, желающих заменить текущего руководителя на другого, с которым можно было бы договориться.