До последнего верили в чудо: в ФК «Урал» объяснили причины вылета из Премьер-лиги

Posted Сегодня, 06:15
Published Сегодня, 06:15
Modified Сегодня, 06:17
Updated Сегодня, 06:17
О вылете ФК «Урал» из Премьер-лиги стало известно в субботу, 1 июня, после матча с командой «Акрон», который проходил в Жигулевске. «Урал» выиграл со у команды из Тольятти со счетом 2:1, однако после предыдущей разгромной игры 29 мая, в которой уральцы проиграли тольяттинцам со счетом 0:2, шансов остаться в Премьер-лиге не осталось.
На пресс-конференции после матча и. о. главного тренера «Урала» Евгений Аверьянов заявил, что команда сделала все возможное, чтобы не разочаровать болельщиков, но теперь придется повторить путь, который до этого проходили многие известные российские команды.
Нам очень жаль, что это произошло. Мы до последнего верили, что сможем добиться и сделать чудо. К сожалению, у нас не получилось. И впереди нас ждет та ситуация, которую проходил не один клуб: «Рубин», «Динамо», «Крылья Советов». А нам удавалось сохранить место в Премьер-лиге, — подчеркнул Аверьянов.
Теперь же просто «пришла очередь ФК „Урал“, добавил он.
Напомним, что после разгрома «Урала» 29 мая с поста главного тренера был уволен Виктор Гончаренко.