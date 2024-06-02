До последнего верили в чудо: в ФК «Урал» объяснили причины вылета из Премьер-лиги

О вылете ФК «Урал» из Премьер-лиги стало известно в субботу, 1 июня, после матча с командой «Акрон», который проходил в Жигулевске. «Урал» выиграл со у команды из Тольятти со счетом 2:1, однако после предыдущей разгромной игры 29 мая, в которой уральцы проиграли тольяттинцам со счетом 0:2, шансов остаться в Премьер-лиге не осталось.