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Posted Сегодня, 14:20

Published Сегодня, 14:20

Modified Сегодня, 14:22

Updated Сегодня, 14:22

Из Калининграда в Екатеринбург запущены прямые рейсы

Из Калининграда можно будет улететь в Екатеринбург прямым рейсом

2 июня 2024, 14:20
Фото: 1MI

Из Калининграда в Екатеринбург запущены прямые рейсы

Самолеты из Калининграда в столицу Среднего Урала будут летать трижды в неделю.

Компания «Победа» запустила прямые рейсы из Калининграда в Екатеринбург, говорится в официальном сообщении авиаперевозчика на сайте.

Улететь из самого западного региона России на Урал можно будет трижды в неделю: в «Кольцово» будут принимать рейсы лоукостера по понедельникам, средам и пятницам. Первый борт прибыл в Екатеринбург 31 мая.

Количество направлений, по которым можно улететь из Екатеринбурга в другие города и страны, растет. Так, самолетами «Уральских авиалиний» можно улететь в Азербайджан — данное направление действует с января 2024 года. Кроме того, с осени 2023 года из «Кольцово» можно отправиться рейсами «Аэрофлота» на Пхукет.

Ранее самолет Анталья — Екатеринбург совершил вынужденную посадку в Баку, когда одной из пассажирок стало плохо в воздухе — у нее начался эпилептический припадок.

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#Дарья Бобровицкая#Транспорт#Калининград#Самолеты#Победа#Рейсы#Екатеринбург
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