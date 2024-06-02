Из Калининграда можно будет улететь в Екатеринбург прямым рейсом

Posted Сегодня, 14:20
Published Сегодня, 14:20
Modified Сегодня, 14:22
Updated Сегодня, 14:22
Компания «Победа» запустила прямые рейсы из Калининграда в Екатеринбург, говорится в официальном сообщении авиаперевозчика на сайте.
Улететь из самого западного региона России на Урал можно будет трижды в неделю: в «Кольцово» будут принимать рейсы лоукостера по понедельникам, средам и пятницам. Первый борт прибыл в Екатеринбург 31 мая.
Количество направлений, по которым можно улететь из Екатеринбурга в другие города и страны, растет. Так, самолетами «Уральских авиалиний» можно улететь в Азербайджан — данное направление действует с января 2024 года. Кроме того, с осени 2023 года из «Кольцово» можно отправиться рейсами «Аэрофлота» на Пхукет.
Ранее самолет Анталья — Екатеринбург совершил вынужденную посадку в Баку, когда одной из пассажирок стало плохо в воздухе — у нее начался эпилептический припадок.