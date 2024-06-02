Из Калининграда можно будет улететь в Екатеринбург прямым рейсом

Количество направлений, по которым можно улететь из Екатеринбурга в другие города и страны, растет. Так, самолетами «Уральских авиалиний» можно улететь в Азербайджан — данное направление действует с января 2024 года. Кроме того, с осени 2023 года из «Кольцово» можно отправиться рейсами «Аэрофлота» на Пхукет.