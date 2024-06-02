Квартиру в лотерее «Опорный край» выиграла вдова погибшего на СВО бойца из Тагила

Тагильчанин Алексей Головин ушел на СВО в декабре 2022 года, а погиб ровно год спустя, в декабре 2023 года. Сначала он служил оператором-наводчиком, а затем стал командиром танка. На «гражданке» боец был директором ледового спорта АО «НПК „Уралвагонзавод“, пишет Ura.ru со ссылкой на своего корреспондента.