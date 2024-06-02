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Вдова погибшего на СВО тагильчанина выиграла квартиру в лотерее «Опорный край»

Квартиру в лотерее «Опорный край» выиграла вдова погибшего на СВО бойца из Тагила

2 июня 2024, 08:16
Фото: 1MI

Вдова погибшего на СВО тагильчанина выиграла квартиру в лотерее «Опорный край»

Ключи от квартиры жительнице Нижнего Тагила вручили на Международном женском форуме в Екатеринбурге.

Тагильчанин Алексей Головин ушел на СВО в декабре 2022 года, а погиб ровно год спустя, в декабре 2023 года. Сначала он служил оператором-наводчиком, а затем стал командиром танка. На «гражданке» боец был директором ледового спорта АО «НПК „Уралвагонзавод“, пишет Ura.ru со ссылкой на своего корреспондента.

Ключи от квартире вдове погибшего вручил директор благотворительного фонда Сергей Черкасов.

Жизнь продолжается, я думаю, что эта квартира будет не лишней для вас, ваших дочек и вашей семьи. Ну, а земляки-уральцы никогда не забудут имена тех, кто защищал нашу родину — Россию, — сказал Черкасов в приветственном слове.

Напомним, что викторина «Опорный край» была организована к 90-летию региона и проводилась в дни президентских выборов в марте 2024 года. Главными призами викторины стали 45 квартир. Также разыгрывались транспортные средства, автомобили и мотоциклы. Кроме того, в рамках викторины свердловчане получили 2 тысячи гаджетов.

Ранее стало известно, что машину в викторине «Опорный край» выиграл свердловчанин, устроивший серьезное ДТП.

Названы победители викторины «Опорный край» в Свердловской области
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