Мотоциклист без прав и шлема слетел с дороги и погиб под Екатеринбургом

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ДТП со смертельным исходом произошло утром в субботу, 1 июня, недалеко от поселка Шабровский, сообщила пресс-служба свердловской ГАИ.
48-летний екатеринбуржец на мотоцикле «ИЖ» выехал на работу, однако в какой-то момент съехал с проезжей части и улетел с дороги. Он получил серьезные травмы и скончался до приезда реанимационной бригады.
Прибывшие на место происшествия автоинспекторы установили, что погибший не имел прав на управление мотоциклом. Кроме того, транспортное средство не стояло на учете в ГАИ, а сам мотоциклист ехал без шлема.
1 июня первоуральские автоинспекторы устроили погоню за пьяным байкером без шлема.