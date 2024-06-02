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Published Сегодня, 12:00

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Updated Сегодня, 12:02

Мотоциклист без прав погиб по дороге на работу под Екатеринбургом

Мотоциклист без прав и шлема слетел с дороги и погиб под Екатеринбургом

2 июня 2024, 12:00
Фото: ГАИ Свердловской области

Мотоциклист без прав погиб по дороге на работу под Екатеринбургом

Мужчина ехал на работу в сторону Сысерти. Он не справился с управлением, слетел в кювет и погиб.

ДТП со смертельным исходом произошло утром в субботу, 1 июня, недалеко от поселка Шабровский, сообщила пресс-служба свердловской ГАИ.

48-летний екатеринбуржец на мотоцикле «ИЖ» выехал на работу, однако в какой-то момент съехал с проезжей части и улетел с дороги. Он получил серьезные травмы и скончался до приезда реанимационной бригады.

Прибывшие на место происшествия автоинспекторы установили, что погибший не имел прав на управление мотоциклом. Кроме того, транспортное средство не стояло на учете в ГАИ, а сам мотоциклист ехал без шлема.

1 июня первоуральские автоинспекторы устроили погоню за пьяным байкером без шлема.

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#Дарья Бобровицкая#Происшествия#ДТП#ГАИ#Смертельное дтп#18+#Екатеринбург#Мотоциклист
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