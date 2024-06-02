«Навязали извне». Против абортов жестко высказался екатеринбургский митрополит

Женщины, которые борются за право распоряжаться своим телом, на самом деле реализуют не свои мечты, а мечты инфантильных мужчин. Именно им выгодно, чтобы женщина была доступной в интимном плане вне брака, сама бы себя обеспечивала финансово и своими руками убивала бы нерожденных детей, чтобы их не надо было кормить. Владыка Евгений произнес пламенную речь на форуме в субботу, 1 июня.