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Екатеринбургский митрополит на женском форуме резко раскритиковал аборты

«Навязали извне». Против абортов жестко высказался екатеринбургский митрополит

2 июня 2024, 06:49
Фото: Екатеринбургская епархия

Екатеринбургский митрополит на женском форуме резко раскритиковал аборты

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг) выступил с пламенной речью против абортов на II Международном женском форуме «Крепкая семья — основа государства».

Женщины, которые борются за право распоряжаться своим телом, на самом деле реализуют не свои мечты, а мечты инфантильных мужчин. Именно им выгодно, чтобы женщина была доступной в интимном плане вне брака, сама бы себя обеспечивала финансово и своими руками убивала бы нерожденных детей, чтобы их не надо было кормить. Владыка Евгений произнес пламенную речь на форуме в субботу, 1 июня.

Мероприятие прошло в ЭКСПО Екатеринбурга и собрало более тысячи участников: это представители общественности, депутаты, духовенство, чиновники, журналисты и делегаты из ООН. Главный модератором встречи выступил чемпион мира по боксу и депутат Госдумы Николай Валуев.

Речь на форуме шла о роли женщины в современном обществе.

В своем выступлении владыка Евгений подчеркнул, женщинам навязали чуждые им ценности и заставили поверить в то, что эти интересы подлинные.

Диву даешься, когда видишь, что сами женщины защищают то, что называется правом на аборт. Как же нас обманули, как же мы поверили, что это подлинный интерес и даже право женщины? — подчеркнул екатеринбургский митрополит.

Он также подчеркнул, что если женщины в России наконец начнут защищать свои подлинные права, в том числе право на семью, на любовь, на рождение здоровых детей, то в стране быстро изменится жизненный уклад.

Ранее владыка Евгений назвал навязанные Голливудом стереотипы одной из причин низкой рождаемости в России.

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#Дарья Бобровицкая#Общество#Форум#Выступление#Екатеринбург#Аборты#Митрополит Евгений
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