Найден, погиб: в Перми обнаружили пропавшего 41-летнего свердловского дальнобойщика

Почти месяц искали добровольцы и полицейские дальнобойщика из Свердловской области. 41-летний мужчина отправился в рейс в Пермь и пропал в преддверии Дня Победы. В итоге он был найден мертвым, сообщает поисковый отряд «Регион 59» в социальных сетях.