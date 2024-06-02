Найден, погиб: в Перми обнаружили пропавшего 41-летнего свердловского дальнобойщика

Posted Сегодня, 08:17
Published Сегодня, 08:17
Modified Сегодня, 08:19
Updated Сегодня, 08:19
Почти месяц искали добровольцы и полицейские дальнобойщика из Свердловской области. 41-летний мужчина отправился в рейс в Пермь и пропал в преддверии Дня Победы. В итоге он был найден мертвым, сообщает поисковый отряд «Регион 59» в социальных сетях.
Водитель приехал на стоянку для разгрузки 8 мая и куда-то ушел. Его начали искать сутки спустя, 9 мая: мотор грузовика работал, товар был на месте, в кабине лежали все документы. Самого мужчины нигде не было.
Что именно произошло с пропавшим свердловчанином, поисковики по уставу не разглашают.
Ранее в Каменске-Уральском объявили в розыск мужчину со змеей на плече.