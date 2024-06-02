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Posted Сегодня, 08:17

Published Сегодня, 08:17

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Пропавший накануне Дня Победы свердловский дальнобойщик найден мертвым в Перми

Найден, погиб: в Перми обнаружили пропавшего 41-летнего свердловского дальнобойщика

2 июня 2024, 08:17
Фото: Изображение Midjourney

Пропавший накануне Дня Победы свердловский дальнобойщик найден мертвым в Перми

Мужчина загадочно исчез 8 мая со стоянки в Перми, оставив открытым грузовик с товаром и документы.

Почти месяц искали добровольцы и полицейские дальнобойщика из Свердловской области. 41-летний мужчина отправился в рейс в Пермь и пропал в преддверии Дня Победы. В итоге он был найден мертвым, сообщает поисковый отряд «Регион 59» в социальных сетях.

Водитель приехал на стоянку для разгрузки 8 мая и куда-то ушел. Его начали искать сутки спустя, 9 мая: мотор грузовика работал, товар был на месте, в кабине лежали все документы. Самого мужчины нигде не было.

Что именно произошло с пропавшим свердловчанином, поисковики по уставу не разглашают.

Ранее в Каменске-Уральском объявили в розыск мужчину со змеей на плече.

Пропавшего мужчину в Первоуральске нашли мертвым после двух месяцев поисков
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#Дарья Бобровицкая#Общество#Свердловская область#Волонтеры#Пермь#Пропавший#Поиски#Гибель человека#18+#Екатеринбург
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