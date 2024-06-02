Респираторы понадобились для эвакуации людей из горящей высотки в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 07:16
Published Сегодня, 07:16
Modified Сегодня, 07:18
Updated Сегодня, 07:18
Возгорание произошло в одной из квартир пятиэтажного дома в Выездом переулке, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
72 человека покинули подъезд самостоятельно, в их числе — четверо детей. Троим жителям понадобилась помощь спасателей: их из задымленного помещения вывели сотрудники газодымозащитной службы с использованием специальных респираторов.
Площадь возгорания была небольшой — 5 кв. м. Возгорание было быстро локализовано, пострадавших нет.
Ранее в Екатеринбурге горела баня на Депутатской.