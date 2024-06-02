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Posted Сегодня, 07:16

Published Сегодня, 07:16

Modified Сегодня, 07:18

Updated Сегодня, 07:18

Из горящей многоэтажки в Екатеринбурге эвакуировались 75 человек

Респираторы понадобились для эвакуации людей из горящей высотки в Екатеринбурге

2 июня 2024, 07:16
Фото: Изображение Midjourney

Из горящей многоэтажки в Екатеринбурге эвакуировались 75 человек

Чтобы вывести из задымленного здания людей, спасателям МЧС пришлось применить специальные дыхательные аппараты.

Возгорание произошло в одной из квартир пятиэтажного дома в Выездом переулке, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

72 человека покинули подъезд самостоятельно, в их числе — четверо детей. Троим жителям понадобилась помощь спасателей: их из задымленного помещения вывели сотрудники газодымозащитной службы с использованием специальных респираторов.

Площадь возгорания была небольшой — 5 кв. м. Возгорание было быстро локализовано, пострадавших нет.

Ранее в Екатеринбурге горела баня на Депутатской.

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#Дарья Бобровицкая#Общество#Происшествия#Пожар#Дети#Спасатели#Эвакуация#Екатеринбург#МЧС
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