Снаряд нашли отдыхающие на Валегинском пруду в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 07:20
Published Сегодня, 07:20
Modified Сегодня, 07:22
Updated Сегодня, 07:22
При ближайшем рассмотрении оказалось, что это граната. К месту происшествия вызвали полицию и спасателей. Они осмотрели предмет и заявили, что граната учебная и опасности не представляет, пишет ИА «Все новости».
Предмет находился в кустах в береговой зоне, а обнаружили его горожане, которые в День защиты детей отдыхали на природе. Пока непонятно, как учебная граната оказалась в общественном месте.
В конце апреля предмет похожий на гранату обнаружили дети в одном из дворов Екатеринбурга.