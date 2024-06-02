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Published Сегодня, 07:20

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Updated Сегодня, 07:22

В Нижнем Тагиле на пруду отдыхающие нашли снаряд

Снаряд нашли отдыхающие на Валегинском пруду в Нижнем Тагиле

2 июня 2024, 07:20
Фото: 1MI

В Нижнем Тагиле на пруду отдыхающие нашли снаряд

Найденный на Валегинском пруду в Нижнем Тагиле предмет напоминал кеглю, но к боулингу он отношения не имел.

При ближайшем рассмотрении оказалось, что это граната. К месту происшествия вызвали полицию и спасателей. Они осмотрели предмет и заявили, что граната учебная и опасности не представляет, пишет ИА «Все новости».

Предмет находился в кустах в береговой зоне, а обнаружили его горожане, которые в День защиты детей отдыхали на природе. Пока непонятно, как учебная граната оказалась в общественном месте.

В конце апреля предмет похожий на гранату обнаружили дети в одном из дворов Екатеринбурга.

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#Дарья Бобровицкая#Общество#Происшествия#Нижний Тагил#Полиция#Спасатели#Граната#18+#Екатеринбург
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