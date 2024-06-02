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Екатеринбурженка спасла жизнь умиравшей пассажирке «Уральских авиалиний»

Спасти жизнь пассажирке рейса «Уральских авиалиний» смогла жительница Екатеринбурга

2 июня 2024, 08:51
Фото: 1MI

Екатеринбурженка спасла жизнь умиравшей пассажирке «Уральских авиалиний»

Пассажирке рейса Калининград — Екатеринбург резко стало плохо во время перелета. К ее удаче в самолете вместе с ней летела врач-нейрохирург.

Женщина неожиданно начала задыхаться и посинела. Нейрохирург Наталья Радзиковская сумела быстро поставить правильный диагноз и сразу же начала оказывать первую помощь, пишет ЕАН.

Врач определила, что у пассажирки произошел отек легких. Все время полета до Екатеринбурга ей удавалось поддерживать жизненные функции пациентки. По словам Натальи, весьма профессионально также действовали члены экипажа самолета.

По прилету в Екатеринбург пациентку встречала бригада скорой помощи. Наталья Радзиковская, которая специализируется на проблемах головного и спинного мозга, призналась, что никогда еще не оказывала помощь человеку в такой сложной ситуации.

Ранее в столице Азербайджана Баку пришлось экстренно сесть самолету Анталья-Екатеринбург из-за приступа эпилепсии у одной из пассажирок.

Самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел в Казахстане
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#Дарья Бобровицкая#Общество#Происшествия#Врач#Самолет#Первая помощь#18+#Екатеринбург#Отек легких
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