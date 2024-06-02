Спасти жизнь пассажирке рейса «Уральских авиалиний» смогла жительница Екатеринбурга

Posted Сегодня, 08:51
Published Сегодня, 08:51
Modified Сегодня, 08:53
Updated Сегодня, 08:53
Женщина неожиданно начала задыхаться и посинела. Нейрохирург Наталья Радзиковская сумела быстро поставить правильный диагноз и сразу же начала оказывать первую помощь, пишет ЕАН.
Врач определила, что у пассажирки произошел отек легких. Все время полета до Екатеринбурга ей удавалось поддерживать жизненные функции пациентки. По словам Натальи, весьма профессионально также действовали члены экипажа самолета.
По прилету в Екатеринбург пациентку встречала бригада скорой помощи. Наталья Радзиковская, которая специализируется на проблемах головного и спинного мозга, призналась, что никогда еще не оказывала помощь человеку в такой сложной ситуации.
Ранее в столице Азербайджана Баку пришлось экстренно сесть самолету Анталья-Екатеринбург из-за приступа эпилепсии у одной из пассажирок.