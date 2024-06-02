Тимофей Грядочник 2 июня: приметы, суеверия и работы на земле

Сегодня православные вспоминают подвиг святого 13 века Тимофея Псковского. До Крещения его звали Довмонт. Сначала он жил в Литве, а затем переехал в Псков, где его избрали князем. За 33 года его правления жители Пскова неоднократно и очень успешно отражали набеги польских и литовских захватчиков. Правитель Тимофей выстроил вокруг города высокую стену, через которую иноземцы не могли пробиться. Был женат на внучке Александра Невского Марии. Святой Тимофей считается покровителем Пскова и неоднократно защищал город уже после своей смерти: так, в 16 веке он являлся горожанам вместе с другими святыми угодниками во время осады города польским королем Баторием.