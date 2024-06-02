Тимофей Грядочник 2 июня: приметы, суеверия и работы на земле

Posted Сегодня, 10:03
Published Сегодня, 10:03
Modified Сегодня, 10:05
Updated Сегодня, 10:05
Сегодня православные вспоминают подвиг святого 13 века Тимофея Псковского. До Крещения его звали Довмонт. Сначала он жил в Литве, а затем переехал в Псков, где его избрали князем. За 33 года его правления жители Пскова неоднократно и очень успешно отражали набеги польских и литовских захватчиков. Правитель Тимофей выстроил вокруг города высокую стену, через которую иноземцы не могли пробиться. Был женат на внучке Александра Невского Марии. Святой Тимофей считается покровителем Пскова и неоднократно защищал город уже после своей смерти: так, в 16 веке он являлся горожанам вместе с другими святыми угодниками во время осады города польским королем Баторием.
Также святой Тимофей считается покровителем садоводов и огородников и ему традиционно молятся о хорошем урожае.
Православные традиции в России всегда были тесно переплетены с народными обрядами и языческими верованиями. Например, на Тимофея Грядочника традиционно сажали огурцы. При этом крестьяне верили, что делать это нужно непременно в тайне от всех, даже от самых близких. Женщины, которые в крестьянских семьях обычно занимались огородом, старались посадить огурцы на рассвете сразу после выпадения росы в полном одиночестве. Таким образом будущий урожай старались защитить от сглаза. После появления огурцов первый овощ закапывали в землю на удачу.
Сегодня огородный сезон в России начинается намного раньше из-за изменений климата и наличия теплиц и парников на участках. Поэтому современные огородники на Тимофея Грядочника сажают поздние сорта огурцов.
В этот день категорически запрещено оставлять маленьких детей до 7 лет с чужими людьми. Наши предки верили, что с ребенком может случиться что-то плохое. Также в этот день не рекомендуется делать большую уборку или начинать ремонт. Беременные женщины не должны вязать и шить.
А еще в этот день старались держать подальше от дома кошек, причем не только черных: считалось, что если она перейдет дорогу, то произойдет серьезное несчастье или начнутся финансовые проблемы.