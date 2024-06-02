tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 10:03

Published Сегодня, 10:03

Modified Сегодня, 10:05

Updated Сегодня, 10:05

Три дома и машина сгорели в свердловском поселке Левиха

Три дома и автомобиль уничтожил огонь в поселке Левиха Кировградского района

2 июня 2024, 10:03
Фото: МЧС Свердловской области

Три дома и машина сгорели в свердловском поселке Левиха

Пожар в кировградском поселке Левиха охватил 500 кв. м.

Сгорели два больших дачных дома, а также частный жилой дом. Кроме того, от огня пострадал автомобиль ВАЗ, проинформировали в пресс-службе свердловского МЧС.

Пожар начался в ночь на субботу, 1 июня, и охватил большую площадь в 500 кв. м. До приезда пожарных из дома самостоятельно смогли выйти семь человек. Пятеро из них — несовершеннолетние.

В огне никто не пострадал, а причину пожара еще лишь предстоит установить.

Ранее в Свердловской области серьезный пожар произошел в деревне Березовка, сгорели сразу 10 домов. Ситуацию взял под свой контроль губернатор Евгений Куйвашев.

В Краснотурьинске раскрыты подробности страшного пожара
Узнать подробнее
Читайте также:
Столб дыма: частный дом полыхал в Дзержинском районе Нижнего ТагилаБаня сгорела в Нижнем Тагиле на площади 20 «квадратов»Горят два дома и хозпостройки: сильнейший пожар тушат огнеборцы в Алапаевске
#Дарья Бобровицкая#Происшествия#Пожар#Частный дом#Кировград#Дача#18+#Екатеринбург#МЧС#Тушение пожара
Подпишитесь
«За что вы ненавидите жителей?» На невыносимый запах с ЕВРАЗ НТМК жалуются тагильчане
Вчера, 07:47
Спасти жизнь пассажирке рейса «Уральских авиалиний» смогла жительница Екатеринбурга
Сегодня, 08:51
Квартиру в лотерее «Опорный край» выиграла вдова погибшего на СВО бойца из Тагила
Сегодня, 08:16
Ругательство на припаркованной машине нацарапали дети в Нижнем Тагиле
Вчера, 12:04
Снаряд нашли отдыхающие на Валегинском пруду в Нижнем Тагиле
Сегодня, 07:20
Аферисты после разговора с екатеринбурженкой записали ее на прием к терапевту
Сегодня, 07:36
"