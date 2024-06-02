Три дома и автомобиль уничтожил огонь в поселке Левиха Кировградского района

Posted Сегодня, 10:03
Published Сегодня, 10:03
Modified Сегодня, 10:05
Updated Сегодня, 10:05
Сгорели два больших дачных дома, а также частный жилой дом. Кроме того, от огня пострадал автомобиль ВАЗ, проинформировали в пресс-службе свердловского МЧС.
Пожар начался в ночь на субботу, 1 июня, и охватил большую площадь в 500 кв. м. До приезда пожарных из дома самостоятельно смогли выйти семь человек. Пятеро из них — несовершеннолетние.
В огне никто не пострадал, а причину пожара еще лишь предстоит установить.
Ранее в Свердловской области серьезный пожар произошел в деревне Березовка, сгорели сразу 10 домов. Ситуацию взял под свой контроль губернатор Евгений Куйвашев.