12 тысяч жителей Свердловской области пострадали от укусов клещей

Posted Сегодня, 12:43
Published Сегодня, 12:43
Modified Сегодня, 12:45
Updated Сегодня, 12:45
В 2024 году специалисты проверили более 7000 клещей. В 1,1% проб содержались вирусы клещевого энцефалита. В 3,6% проб были возбудители моноцитарного эрлихиоза, а в 0,8% проб выявили гранулоцитарный анаплазмоз.
Также в более, чем 42% эксперты выявили иксодовый клещевой боррелиоз. С подозрением на клещевой энцефалит легло в больницу 30 свердловчан. Из них диагноз подтвердился у девяти человек. Боррелиоз подозревался у 104 человек, был подтвержден у 21 человека.
Напомним, в конце мая 2024 года в Свердловской области из-за холодной погоды клещи стали реже кусать людей, так как они снизили активность и спрятались.