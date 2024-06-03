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12 тысяч жителей Свердловской области пострадали от укусов клещей

12 тысяч жителей Свердловской области пострадали от укусов клещей

3 июня 2024, 12:43
Фото: Изображение Midjourney
В Свердловской области зарегистрировано 12 тысяч человек, которые пострадали от клещевых укусов на 3 июня 2024 года. Это на 6% ниже в сравнении с аналогичным периодом в прошлом году.

В 2024 году специалисты проверили более 7000 клещей. В 1,1% проб содержались вирусы клещевого энцефалита. В 3,6% проб были возбудители моноцитарного эрлихиоза, а в 0,8% проб выявили гранулоцитарный анаплазмоз.

Также в более, чем 42% эксперты выявили иксодовый клещевой боррелиоз. С подозрением на клещевой энцефалит легло в больницу 30 свердловчан. Из них диагноз подтвердился у девяти человек. Боррелиоз подозревался у 104 человек, был подтвержден у 21 человека.

Напомним, в конце мая 2024 года в Свердловской области из-за холодной погоды клещи стали реже кусать людей, так как они снизили активность и спрятались.

Впервые за два года в Свердловской области от укуса клеща умер человек
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