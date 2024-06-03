12 тысяч жителей Свердловской области пострадали от укусов клещей

Также в более, чем 42% эксперты выявили иксодовый клещевой боррелиоз. С подозрением на клещевой энцефалит легло в больницу 30 свердловчан. Из них диагноз подтвердился у девяти человек. Боррелиоз подозревался у 104 человек, был подтвержден у 21 человека.