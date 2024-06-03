21-летняя жительница Нижнего Тагила подралась на шоу из-за богатого жениха

Posted Сегодня, 04:15
Published Сегодня, 04:15
Modified Сегодня, 04:17
Updated Сегодня, 04:17
Во втором выпуске шоу девушки отправились на хутор. Жених хотел узнать, как они будут себя вести вдали от комфорта. Он решил узнать участниц с этой стороны.
Женихи Гордей (бедняк) и Стас (богач) дали участницам работу по хозяйству. Наталье из Нижнего Тагила досталась работа по сбору яиц в курятнике.
За ужином девушкам не понравилось поведение тагильчанки. Она пригласила Стаса на танец и во время него стала гладить его шею.
Жениху такое поведение тоже не понравилось, поэтому он решил пригласить на личную встречу другую участницу. Когда она вернулась, Наталья дала ей пощечину. За столом началась перепалка.