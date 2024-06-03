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Published Сегодня, 04:15

Modified Сегодня, 04:17

Updated Сегодня, 04:17

Жительница Нижнего Тагила устроила драку на шоу «Мистер X» из-за богатого жениха

21-летняя жительница Нижнего Тагила подралась на шоу из-за богатого жениха

3 июня 2024, 04:15
Фото: телеканал «Пятница»

Жительница Нижнего Тагила устроила драку на шоу «Мистер X» из-за богатого жениха

Жительница Нижнего Тагила Наталья Копысова ударила соперницу на шоу «Мистер X» на телеканале «Пятница». Девушке не понравилось, что потенциальный жених пригласил на уединенную встречу нее ее, а другую.

Во втором выпуске шоу девушки отправились на хутор. Жених хотел узнать, как они будут себя вести вдали от комфорта. Он решил узнать участниц с этой стороны.

Женихи Гордей (бедняк) и Стас (богач) дали участницам работу по хозяйству. Наталье из Нижнего Тагила досталась работа по сбору яиц в курятнике.

За ужином девушкам не понравилось поведение тагильчанки. Она пригласила Стаса на танец и во время него стала гладить его шею.

Жениху такое поведение тоже не понравилось, поэтому он решил пригласить на личную встречу другую участницу. Когда она вернулась, Наталья дала ей пощечину. За столом началась перепалка.

Напомним, также в проекте «Мистер Х» участвует Катарина Солодовченко из Екатеринбурга. Ей 36 лет. Однако уже в первом выпуске женихи посчитали, что женщине нужен мужчина постарше. Они отправили ее домой.

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#Ирина Кирилова#Общество#Свободное время#Нижний Тагил#Свердловская область#Девушка#Пятница#Шоу#Жених#Екатеринбург
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