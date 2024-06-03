3 июня все планеты в Солнечной системе выстроятся в ряд

Posted Сегодня, 08:27
Published Сегодня, 08:27
Modified Сегодня, 08:30
Updated Сегодня, 08:30
Специалисты установили порядок, в котором будут находиться планеты: Солнце, Венера, Юпитер, Меркурий, Уран, Марс, Нептун и Сатурн. Однако из-за яркости Солнца, планеты не будут видны. Только Сатурн на очень короткий промежуток времени появится над горизонтом перед восходом, пишет sibdepo.ru.
Кроме того, на следующий день, 4 июня, между Меркурием и Юпитером будет очень маленькое расстояние — всего 6 угловых минут. Также стоит отметить, что к параду планет присоединится серп убывающей Луны, который окажется рядом с Марсом.