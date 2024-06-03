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Posted Сегодня, 08:27

Published Сегодня, 08:27

Modified Сегодня, 08:30

Updated Сегодня, 08:30

3 июня все планеты в Солнечной системе выстроятся в ряд

3 июня 2024, 08:27
По информации Московского планетария, 3 июня все планеты Солнечной системы, кроме Земли, будут расположены по одной стороне от Солнца.

Специалисты установили порядок, в котором будут находиться планеты: Солнце, Венера, Юпитер, Меркурий, Уран, Марс, Нептун и Сатурн. Однако из-за яркости Солнца, планеты не будут видны. Только Сатурн на очень короткий промежуток времени появится над горизонтом перед восходом, пишет sibdepo.ru.

Кроме того, на следующий день, 4 июня, между Меркурием и Юпитером будет очень маленькое расстояние — всего 6 угловых минут. Также стоит отметить, что к параду планет присоединится серп убывающей Луны, который окажется рядом с Марсом.

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