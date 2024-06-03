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Posted Сегодня, 03:40

Published Сегодня, 03:40

Modified Сегодня, 03:41

Updated Сегодня, 03:41

Актриса из Екатеринбурга оказалась на обложке известного порножурнала

Актриса из Екатеринбурга оказалась на обложке известного порножурнала

3 июня 2024, 03:40
Фото: Изображение Midjourney
На обложку порножурнала AVN попала актриса из Екатеринбурга Sweetie Fox. Это первый случай, когда обложку этого издания украсила не профессиональная модель, а любительница.

Девушка отмечает, что оказаться на обложке такого журнала является для нее огромной честью. Она также добавила, что ее родители испытывают гордость за ее достижения.

Кроме съемок роликов для взрослых актриса увлекается графическим рисунком. Ей также нравятся фехтование и спорт, пишет Е1. Ролевые игры девушка любит с самого детства. В результате это перетекло в занятие для взрослых.

Ролики Sweety Fox записывает исключительно с мужем. Пара стала первой, кто использовал косплей в порноиндустрии. Актриса отмечает, что у нее нет кумиров и образы она придумывает сама. В среднем, по ее словам, съемка одного ролика занимает 4-8 часов. В это время не входит работа над костюмом.

Напомним, ранее Sweety Fox получала высокие награды за свою деятельность.

#Ирина Кирилова#Общество#Свердловская область#Награда#Журнал#Актриса#18+#Екатеринбург#Известность
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