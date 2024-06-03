Актриса из Екатеринбурга оказалась на обложке известного порножурнала

Ролики Sweety Fox записывает исключительно с мужем. Пара стала первой, кто использовал косплей в порноиндустрии. Актриса отмечает, что у нее нет кумиров и образы она придумывает сама. В среднем, по ее словам, съемка одного ролика занимает 4-8 часов. В это время не входит работа над костюмом.