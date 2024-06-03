Актриса из Екатеринбурга оказалась на обложке известного порножурнала

Posted Сегодня, 03:40
Published Сегодня, 03:40
Modified Сегодня, 03:41
Updated Сегодня, 03:41
Девушка отмечает, что оказаться на обложке такого журнала является для нее огромной честью. Она также добавила, что ее родители испытывают гордость за ее достижения.
Кроме съемок роликов для взрослых актриса увлекается графическим рисунком. Ей также нравятся фехтование и спорт, пишет Е1. Ролевые игры девушка любит с самого детства. В результате это перетекло в занятие для взрослых.
Ролики Sweety Fox записывает исключительно с мужем. Пара стала первой, кто использовал косплей в порноиндустрии. Актриса отмечает, что у нее нет кумиров и образы она придумывает сама. В среднем, по ее словам, съемка одного ролика занимает 4-8 часов. В это время не входит работа над костюмом.
Напомним, ранее Sweety Fox получала высокие награды за свою деятельность.