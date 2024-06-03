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Posted Сегодня, 11:43

Published Сегодня, 11:43

Modified Сегодня, 11:45

Updated Сегодня, 11:45

Бастрыкин заинтересовался делом о нелегальной свалке в Екатеринбурге

Бастрыкин заинтересовался делом о нелегальной свалке в Екатеринбурге

3 июня 2024, 11:43
Фото: Изображение Midjourney
Глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить дело из-за несанкционированной свалки, которая была обнаружена в Шувакишском лесопарке в Екатеринбурге.

Мусор стали скидывать в эту свалку три года назад сотрудники муниципальной службы на Коммунистической улице, где вблизи находится строго охраняемая природная зона, рассказали в пресс-службе регионального СК.

Несмотря на то, что горожане много раз жаловались на несанкционированную свалку, а также на судебное постановление о ее ликвидации, свалку не устранили. Доклад и итоги следствия будут предоставлены врио Константином Мирошниченко.

Напомним, в мае 2024 года в Екатеринбурге нашли несанкционированную свалку в районе ВИЗа, которая загрязняет местный родник.

Незаконной свалкой в Екатеринбурге заинтересовался Бастрыкин
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#Елизавета Зиборова#Происшествия#Проверка#Уголовное дело#Доклад#Следствие#ЧП#18+#Екатеринбург#Александр Бастрыкин#Свалка#Инцидент#СК
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