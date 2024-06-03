Бастрыкин заинтересовался делом о нелегальной свалке в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 11:43
Published Сегодня, 11:43
Modified Сегодня, 11:45
Updated Сегодня, 11:45
Мусор стали скидывать в эту свалку три года назад сотрудники муниципальной службы на Коммунистической улице, где вблизи находится строго охраняемая природная зона, рассказали в пресс-службе регионального СК.
Несмотря на то, что горожане много раз жаловались на несанкционированную свалку, а также на судебное постановление о ее ликвидации, свалку не устранили. Доклад и итоги следствия будут предоставлены врио Константином Мирошниченко.
Напомним, в мае 2024 года в Екатеринбурге нашли несанкционированную свалку в районе ВИЗа, которая загрязняет местный родник.