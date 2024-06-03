Больше 300 нарушений выявлены в детских лагерях Свердловской области

Posted Сегодня, 07:36
Published Сегодня, 07:36
Modified Сегодня, 07:38
Updated Сегодня, 07:38
Всего были проверены 1290 лагерей. В результате найдены 375 нарушений, сообщил заместитель главного государственного инспектора по пожарному надзору Свердловской области Сергей Махнев.
По его словам, у 161 объекта имеются нарушения. При этом на десяти из них они не устраняются уже в течение двух лет. Как правило, нарушения касаются путей эвакуации, а также неисправны системы пожаротушения.
Махнев отметил, что 129 лагерей используют просроченные системы против пожаров и средства для борьбы с возгораниями.
Напомним, ранее стало известно, что в Нижнем Тагиле планируется построить новый детский лагерь. По заявлению замгубернатора Павла Крекова, он будет лучшим в Свердловской области.