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Больше 300 нарушений выявлены в детских лагерях Свердловской области

Больше 300 нарушений выявлены в детских лагерях Свердловской области

3 июня 2024, 07:36
Фото: Изображение Midjourney
В детских лагерях в Свердловской области было выявлено более трех сотен нарушений. Все они касаются пожарной безопасности.

Всего были проверены 1290 лагерей. В результате найдены 375 нарушений, сообщил заместитель главного государственного инспектора по пожарному надзору Свердловской области Сергей Махнев.

По его словам, у 161 объекта имеются нарушения. При этом на десяти из них они не устраняются уже в течение двух лет. Как правило, нарушения касаются путей эвакуации, а также неисправны системы пожаротушения.

Махнев отметил, что 129 лагерей используют просроченные системы против пожаров и средства для борьбы с возгораниями.

Напомним, ранее стало известно, что в Нижнем Тагиле планируется построить новый детский лагерь. По заявлению замгубернатора Павла Крекова, он будет лучшим в Свердловской области.

#Ирина Кирилова#Общество#Проверка#Свердловская область#Надзор#Детский лагерь#Нарушения#Екатеринбург
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