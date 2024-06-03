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Published Сегодня, 11:29

Modified Сегодня, 11:31

Updated Сегодня, 11:31

Дефектолог из Нижнего Тагила представит область на всероссийском конкурсе

Дефектолог из Нижнего Тагила представит область на всероссийском конкурсе

3 июня 2024, 11:29
Фото: Администрация Нижнего Тагила
Жительница Нижнего Тагила Екатерина Алексеева удостоилась звания «Дефектолог года» на регуровне соревнования «Учитель-дефектолог России — 2024».

Она состязалась с шестью педагогами Свердловской области. Учитель является сотрудником дошкольного заведения №110 и в скором времени будет выступать на финальном этапе конкурса в столице.

Фото: Администрация Нижнего Тагила

Глава Управления образования Нижнего Тагила поздравила учителя с заслуженной победой. На своей странице ВКонтакте Татьяна Удинцева поделилась своими надеждами на успех Екатерины Алексеевой и отметила, что тагильские педагоги демонстрируют свой профессионализм, постоянно побеждая в конкурсах.

Напомним, еще одна тагильчанка представит область на всероссийском этапе конкурса «Воспитатель года». Это Марина Корнилова. Она является воспитателем в одном из детских садов объединения «Солнышко».

#Ирина Кирилова#Общество#Нижний Тагил#Эксклюзив#Свердловская область#Конкурс#Воспитатель#Педагог#Екатеринбург#Детский сад
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