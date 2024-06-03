Дефектолог из Нижнего Тагила представит область на всероссийском конкурсе

Posted Сегодня, 11:29
Published Сегодня, 11:29
Modified Сегодня, 11:31
Updated Сегодня, 11:31
Она состязалась с шестью педагогами Свердловской области. Учитель является сотрудником дошкольного заведения №110 и в скором времени будет выступать на финальном этапе конкурса в столице.
Глава Управления образования Нижнего Тагила поздравила учителя с заслуженной победой. На своей странице ВКонтакте Татьяна Удинцева поделилась своими надеждами на успех Екатерины Алексеевой и отметила, что тагильские педагоги демонстрируют свой профессионализм, постоянно побеждая в конкурсах.
Напомним, еще одна тагильчанка представит область на всероссийском этапе конкурса «Воспитатель года». Это Марина Корнилова. Она является воспитателем в одном из детских садов объединения «Солнышко».