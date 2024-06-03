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Девочке в Перми оторвало палец на фонтане

Девочке в Перми оторвало палец на фонтане

3 июня 2024, 08:46
Фото: Telegram-канал «Урал Мэш»
Девятилетняя девочка в Перми пострадала во время прогулки на фонтане.

Девочка бегала босиком по фонтану и в какой-то момент ее палец застрял в решетке. Пострадавшего ребенка отвезли в медучреждение. Сообщается, что сейчас она в удовлетворительном состоянии, рассказали в Telegram-канале «Урал Мэш».

Фонтан впервые был открыт пять лет назад. За неделю в 2024 году на нем пострадало пятеро детей. В администрации Перми сообщили, что фонтан не представляет опасности, так как его ежедневно после жалоб проверяет подрядчик.

Также в мэрии заявили, что горожане сами виноваты в происшествиях, так как купаться в фонтане нельзя.

Напомним, в апреле 2024 года в Екатеринбурге 15-летняя девочка, ехавшая на самокате, врезалась в прохожего и сломала нос.

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#Елизавета Зиборова#Происшествия#Дети#Девочка#Пермь#ЧП#Фонтан#Пострадавшая#18+#Екатеринбург#Инцидент
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