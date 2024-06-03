Девочке в Перми оторвало палец на фонтане

Posted Сегодня, 08:46
Published Сегодня, 08:46
Modified Сегодня, 08:48
Updated Сегодня, 08:48
Девочка бегала босиком по фонтану и в какой-то момент ее палец застрял в решетке. Пострадавшего ребенка отвезли в медучреждение. Сообщается, что сейчас она в удовлетворительном состоянии, рассказали в Telegram-канале «Урал Мэш».
Фонтан впервые был открыт пять лет назад. За неделю в 2024 году на нем пострадало пятеро детей. В администрации Перми сообщили, что фонтан не представляет опасности, так как его ежедневно после жалоб проверяет подрядчик.
Также в мэрии заявили, что горожане сами виноваты в происшествиях, так как купаться в фонтане нельзя.
Напомним, в апреле 2024 года в Екатеринбурге 15-летняя девочка, ехавшая на самокате, врезалась в прохожего и сломала нос.