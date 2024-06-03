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Posted Сегодня, 12:10

Published Сегодня, 12:10

Modified Сегодня, 12:12

Updated Сегодня, 12:12

Дожди, жара и магнитная буря ожидают жителей Нижнего Тагила в первую неделю июня

Дожди, жара и магнитная буря ожидают жителей Нижнего Тагила в первую неделю июня

3 июня 2024, 12:10
Фото: Изображение Midjourney
Первая рабочая неделя июня прогнозируется теплой и солнечной. Однако при этом будут дожди с грозами, а также магнитная буря.

Так, 4 июня воздух прогреется до +26 градусов. В течение дня ожидаются небольшие дожди. Погода будет ветреной. Порывы ветра составят до 8 метров в секунду.

С 5 по 7 июня в городе также будут идти дожди. Тепло при этом не отступит. Максимальная температура воздуха составит +25 градусов. Ветра также будут несильные с порывами до 8 метров в секунду.

Магнитных бурь до конца недели не ожидается.

Напомним, синоптики ранее также дали прогноз по магнитным бурям в Свердловской области.

#Ирина Кирилова#Нижний Тагил#Эксклюзив#Свердловская область#Погода#Магнитная буря#Дождь#Гроза#Природа#Екатеринбург
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