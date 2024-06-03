Дожди, жара и магнитная буря ожидают жителей Нижнего Тагила в первую неделю июня

Posted Сегодня, 12:10
Published Сегодня, 12:10
Modified Сегодня, 12:12
Updated Сегодня, 12:12
Так, 4 июня воздух прогреется до +26 градусов. В течение дня ожидаются небольшие дожди. Погода будет ветреной. Порывы ветра составят до 8 метров в секунду.
С 5 по 7 июня в городе также будут идти дожди. Тепло при этом не отступит. Максимальная температура воздуха составит +25 градусов. Ветра также будут несильные с порывами до 8 метров в секунду.
Магнитных бурь до конца недели не ожидается.
Напомним, синоптики ранее также дали прогноз по магнитным бурям в Свердловской области.