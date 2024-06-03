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Updated Сегодня, 15:12

Горный курорт «Роза Хутор» получил виртуальную карту на платформе Roblox

Горный курорт «Роза Хутор» получил виртуальную карту на платформе Roblox

3 июня 2024, 15:10
Фото: Пресс-служба «Роза Хутор»
«Интеррос» и «Роза Хутор» анонсировали запуск виртуальной карты горного курорта в честь юбилея Олимпиады в Сочи. До этого в Roblox уже появлялись виртуальные пространства таких российских компаний, как студия «Союзмультфильм», телеканал «Пятница», некоторые сетевые магазины, но курортов там не было.

Доступ к метавселенной курорта «Роза Хутор» открылся в Roblox в понедельник, 3 июня. Разработкой занималось агентство DVOR Metamarketing Agency, имеющее опыт в реализации подобных проектов. Таким образом, российские курорты начали осваивать новые формы взаимодействия с посетителями. Арт-пространства и узнаваемые локации на онлайн-платформе, популярной у детей и молодежи, позволяют установить контакт с этой аудиторией, которая составляет значительную часть гостей горнолыжного курорта. Об этом информирует КП.

Создатели метавселенной курорта получают возможность начать коммуникацию с аудиторией в новом формате, организуя ивенты и вводя дополнительные цифровые инструменты. Проект запущен к десятилетию проведения зимних Олимпийских игр в Сочи с воссозданием атмосферы того времени. Помимо известных туристам объектов, на онлайн-платформе присутствуют и «пасхалки» — отсылки к новым объектам, которые в реальном пространстве можно будет увидеть позже.

Одной из привлекательных особенностей проекта является возможность заработать отпуск, играя. Первый игрок, накопивший пять миллионов игровых монет, получит сертификат на уик-энд на реальном курорте «Роза Хутор». Виртуальная реализация курорта также позволяет людям со всего мира увидеть его объекты и пейзажи. На данный момент в Roblox заведено 4,6 миллиарда учетных записей.

Инвестор курорта «Роза Хутор» — компания «Интеррос» — взяла на себя роль первопроходца туризма на онлайн-платформе, объединяя цифровой и реальный мир. В этом году компания поддержала проведение фиджитал-турнира «Игры будущего», а в прошлом году выпустила проект «Цифровое искусство» по токенизации шедевров Эрмитажа.

#Общество
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