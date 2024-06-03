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Published Сегодня, 07:52

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Updated Сегодня, 07:54

Массовый сбой случился в магазинах «Верный» в Свердловской области

Хакеры взломали систему российской сети магазинов «Верный»

3 июня 2024, 07:52
Фото: Изображение Midjourney

Массовый сбой случился в магазинах «Верный» в Свердловской области

По всей России, в том числе и в Свердловской области, перестал работать сайт сети магазинов «Верный», а также безналичный расчет в торговых точках.

В пресс-службе компании рассказали, что причиной стала хакерская атака. Там отметили, что компания уже трудится над тем, чтобы быстрее восстановить систему. Обо всех изменениях в сети обещали сообщать незамедлительно, пишет Е1.

Напомним, ранее с массовым сбоем по всей стране столкнулся СДЭК. В компании заявляли о технических проблемах. В результате несколько дней люди не могли получить, отправить или отследить посылку.

#Ирина Кирилова#Общество#Свердловская область#Магазин#Сбой#Атака#Екатеринбург#Верный#Хакер
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