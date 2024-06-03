Хакеры взломали систему российской сети магазинов «Верный»

Posted Сегодня, 07:52
Published Сегодня, 07:52
Modified Сегодня, 07:54
Updated Сегодня, 07:54
В пресс-службе компании рассказали, что причиной стала хакерская атака. Там отметили, что компания уже трудится над тем, чтобы быстрее восстановить систему. Обо всех изменениях в сети обещали сообщать незамедлительно, пишет Е1.
Напомним, ранее с массовым сбоем по всей стране столкнулся СДЭК. В компании заявляли о технических проблемах. В результате несколько дней люди не могли получить, отправить или отследить посылку.