Иномарка снесла «Оку» на трассе в Алапаевском районе

Posted Сегодня, 10:32
Published Сегодня, 10:32
Modified Сегодня, 10:34
Updated Сегодня, 10:34
Водитель иномарки ехал из Алапаевска в поселок Махнево и въехал в автомобиль «Ока», который стоял на проезжей части, рассказали в пресс-службе областного ГИБДД.
В результате скончалась женщина, ехавшая в «Оке» на пассажирском сиденье. Также повреждения получил водитель отечественного автомобиля. Его отвезли в медучреждение.
Водитель Volkswagen увечий не получил. По его словам, он не сразу заметил машину впереди и стал тормозить, но столкновение все равно случилось.
Напомним, 2 июня 2024 года на трассе Серов — Североуральск — Ивдель произошла авария с участием двух автомобилей, в результате которой пострадали несколько человек.