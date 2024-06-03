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Updated Сегодня, 10:34

Пассажирка автомобиля погибла в ДТП на трассе в Алапаевском районе

Иномарка снесла «Оку» на трассе в Алапаевском районе

3 июня 2024, 10:32
Фото: ГИБДД по Свердловской области

Пассажирка автомобиля погибла в ДТП на трассе в Алапаевском районе

Автомобили Volkswagen Transporter и «Ока» столкнулись на трассе в Алапаевском районе. Один человек погиб и один пострадал. ДТП произошло 1 июня 2024 года.

Водитель иномарки ехал из Алапаевска в поселок Махнево и въехал в автомобиль «Ока», который стоял на проезжей части, рассказали в пресс-службе областного ГИБДД.

В результате скончалась женщина, ехавшая в «Оке» на пассажирском сиденье. Также повреждения получил водитель отечественного автомобиля. Его отвезли в медучреждение.

Фото: ГИБДД по Свердловской области

Водитель Volkswagen увечий не получил. По его словам, он не сразу заметил машину впереди и стал тормозить, но столкновение все равно случилось.

Напомним, 2 июня 2024 года на трассе Серов — Североуральск — Ивдель произошла авария с участием двух автомобилей, в результате которой пострадали несколько человек.

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#Елизавета Зиборова#Происшествия#ДТП#ГИБДД#Автомобиль#Трасса#Водитель#ЧП#Пассажирка#Алапаевский район#18+#Екатеринбург#Инцидент#Погибла
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