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Published Сегодня, 14:54

Modified Сегодня, 14:56

Updated Сегодня, 14:56

Спасатели обнаружили плантацию конопли в горящей квартире в Екатеринбурге

Квартира с плантацией конопли внутри загорелась в Екатеринбурге

3 июня 2024, 14:54
Фото: 1MI

Спасатели обнаружили плантацию конопли в горящей квартире в Екатеринбурге

Сотрудники МЧС во время тушения пожара в квартире на улице Волгогрдской в Екатеринбурге обнаружили плантацию странных растений. Они вызвали полицию.

Оказалось, что владелец жилья выращивал коноплю, пишет Ура.ру со ссылкой на собственный источник.

По его словам, спасатели приехали на вызов. Причиной пожара стало возгорание электропроводки. В ходе операции были обнаружены похожие на коноплю растения. В результате на место были вызваны полицейские. Они задержали владельца жилья. Всего в квартире найдены 19 кустов. Еще 400 граммов высушенного наркотика хранились в помещении.

Мужчина заявил, что растил кусты для сбыта наркотиков. Проходить медосвидетельствование он отказался. В результате в отношении него возбуждены дела за приготовление к преступлению и сбыт наркотиков.

Напомним, ранее житель Екатеринбурга был приговорен к 10 годам лишения свободы за кусты конопли, находящиеся в чужой квартире.

#Ирина Кирилова#Происшествия#Пожар#Свердловская область#Полиция#Уголовное дело#Криминал#18+#Екатеринбург#Инцидент
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