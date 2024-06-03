Квартира с плантацией конопли внутри загорелась в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 14:54
Published Сегодня, 14:54
Modified Сегодня, 14:56
Updated Сегодня, 14:56
Оказалось, что владелец жилья выращивал коноплю, пишет Ура.ру со ссылкой на собственный источник.
По его словам, спасатели приехали на вызов. Причиной пожара стало возгорание электропроводки. В ходе операции были обнаружены похожие на коноплю растения. В результате на место были вызваны полицейские. Они задержали владельца жилья. Всего в квартире найдены 19 кустов. Еще 400 граммов высушенного наркотика хранились в помещении.
Мужчина заявил, что растил кусты для сбыта наркотиков. Проходить медосвидетельствование он отказался. В результате в отношении него возбуждены дела за приготовление к преступлению и сбыт наркотиков.
Напомним, ранее житель Екатеринбурга был приговорен к 10 годам лишения свободы за кусты конопли, находящиеся в чужой квартире.