Квартира с плантацией конопли внутри загорелась в Екатеринбурге

По его словам, спасатели приехали на вызов. Причиной пожара стало возгорание электропроводки. В ходе операции были обнаружены похожие на коноплю растения. В результате на место были вызваны полицейские. Они задержали владельца жилья. Всего в квартире найдены 19 кустов. Еще 400 граммов высушенного наркотика хранились в помещении.