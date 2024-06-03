Летняя жара придет в Свердловскую область

Posted Сегодня, 04:37
Published Сегодня, 04:37
Modified Сегодня, 04:39
Updated Сегодня, 04:39
По его словам, такая ситуация будет на юге области. В северной же части будет тепло, но столбики термометров не поднимутся выше +19 градусов. В Екатеринбурге будет малооблачно, а вечером может пройти небольшой дождь, написал синоптик в своем Telegram-канале.
В последующие три дня, согласно прогнозу УГМС, регион накроют дожди и грозы. При этом тепло не отступит. В южной части области 3 июня ожидается температура в +30 градусов. А 4 и 5 июня прогнозируется +27 градусов. Также 3 июня ожидаются сильные ветра с порывами до 17 метров в секунду. В последующие два дня они станут тише и порывы уже не превысят 10 метров в секунду.
Также до вечера 3 июня в Свердловской области действует предупреждение о смоге. Тагильчане в период действия неблагоприятных условий жаловались на выбросы с предприятий.