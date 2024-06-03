Летняя жара придет в Свердловскую область

В последующие три дня, согласно прогнозу УГМС, регион накроют дожди и грозы. При этом тепло не отступит. В южной части области 3 июня ожидается температура в +30 градусов. А 4 и 5 июня прогнозируется +27 градусов. Также 3 июня ожидаются сильные ветра с порывами до 17 метров в секунду. В последующие два дня они станут тише и порывы уже не превысят 10 метров в секунду.