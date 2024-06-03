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Posted Сегодня, 04:37

Published Сегодня, 04:37

Modified Сегодня, 04:39

Updated Сегодня, 04:39

До +30 градусов потеплеет в Свердловской области

Летняя жара придет в Свердловскую область

3 июня 2024, 04:37
Фото: Изображение Midjourney

До +30 градусов потеплеет в Свердловской области

До +31 градуса прогреется воздух в Свердловской области 3 июня. Такой прогноз дал синоптик Алексей Пулин.

По его словам, такая ситуация будет на юге области. В северной же части будет тепло, но столбики термометров не поднимутся выше +19 градусов. В Екатеринбурге будет малооблачно, а вечером может пройти небольшой дождь, написал синоптик в своем Telegram-канале.

В последующие три дня, согласно прогнозу УГМС, регион накроют дожди и грозы. При этом тепло не отступит. В южной части области 3 июня ожидается температура в +30 градусов. А 4 и 5 июня прогнозируется +27 градусов. Также 3 июня ожидаются сильные ветра с порывами до 17 метров в секунду. В последующие два дня они станут тише и порывы уже не превысят 10 метров в секунду.

Также до вечера 3 июня в Свердловской области действует предупреждение о смоге. Тагильчане в период действия неблагоприятных условий жаловались на выбросы с предприятий.

#Ирина Кирилова#Свердловская область#Погода#Жара#Лето#Природа#Екатеринбург#Пргноз
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