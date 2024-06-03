Магнитные бури в Свердловской области в июне 2024 года: когда ждать и как готовиться

Posted Сегодня, 10:51
Published Сегодня, 10:51
Modified Сегодня, 11:28
Updated Сегодня, 11:28
Магнитные бури в 2024 году происходят с завидной регулярностью. И сегодня о магнитных бурях говорят все жители Свердловской области — от мала до велика. От регулярных выбросов заряженных частиц с поверхности Солнца одинаково страдают мужчины и женщины, старики и дети, жители индустриального Екатеринбурга и лесного Новоуральска.
С января по май 2024 года магнитных бурь было очень много: они фиксировались чуть ли не каждую неделю и причиняли массу неудобств метеочувствительным людям. Специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ Российской академии наук уже составили расписание неблагоприятных дней на июнь. И оно не может не радовать: по прогнозам, вспышек сейчас будет меньше.
Экстремально сильная магнитная буря, как можно видеть из таблицы лаборатории, ожидается вечером во вторник, 4 июня. Она начнется в 18 часов по московскому времени (20:00 — по Екб), а завершится к 6 часам утра следующего дня (8 утра по Екб).
Далее, по предварительным прогнозам астрономов, вспышек на Солнце практически не будет, а геомагнитный фон будет спокойным.
Важно: график на месяц является предварительным. На Солнце постоянно происходят вспышки и в целом спрогнозировать сейчас, в начале июня, трудно.
Сервис «Яндекс. Погода» приводит свой график неблагоприятных дней в июне:
Разберемся в классах магнитных бурь. Астрономы Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ Российской академии наук выделяют пять классов интенсивности магнитных бурь: от G1 до G5.
G1 — слабая буря, G2 — средняя буря, G3 — сильная буря, G4 — очень сильная буря, G5 — экстремально сильная буря, шторм.
Сильная магнитные бури вызваны мощными вспышками на Солнце. Чем сильнее вспышка — тем больше заряженных частиц направляются к поверхности Земли, тем сильнее буря. Вспышки на Солнце практически одинаково действуют на всех жителей Земли и не зависят от места проживания. Метеочувствительные люди в Нижнем Тагиле и Екатеринбурге, Салде и Каменске-Уральском, Ирбите и Салде, Ревде, Тавде и Верхней Пышме, Красноуфимске и Серове будут чувствовать себя примерно одинаково. Также воздействие заряженных частиц на человека не зависит от погоды: так, в прохладном уральском климате магнитная буря будет ощущаться примерно так же, как в теплом Волгограде.
Влияние магнитных бурь на здоровье человека на сегодняшний день вызывает споры. Однако в некоторых исследованиях приводятся данные о том, что в дни магнитных бурь может ухудшаться самочувствие: повышаться артериальное добавление, болеть голова. Также в эти дни резко снижаются жизненные силы и портится настроение.
Например, исследование французских ученых в 30-е годы прошлого века, проведенное в Ницце, выявило рост числа инфарктов и инсультов в дни масштабных сбоев в работе телефонной связи. Так как на тот момент уже было доказано, что активность Солнца напрямую влияет на работу телефонов, то был сделан вывод, что магнитные бури воздействуют и на людей.
Кроме того, с магнитными бурями ученые связывают рост числа авиа и автокатастроф, травматизма на производстве и даже самоубийств.
Изолировать себя от потока заряженных частиц невозможно: человек будет подвержен их воздействию в любом месте. По словам доктора медицинских наук, специалиста по метеопатологиям Юрия Гурфинкеля, в период магнитных бурь у человека может усиливаться выработка гормонов надпочечников — адреналина и глюкокортикоидов, что, в свою очередь, приводит к повышенной вязкости и свертываемости крови. Именно по этой причине и увеличивается в эти дни число инфарктов и инсультов.
Кроме того, с магнитными бурями ученые связывают рост числа авиа и автокатастроф, травматизма на производстве и даже самоубийств.
Чтобы избежать проблем, доктор рекомендует заранее принимать меры предосторожности: в обязательном порядке принимать назначенные врачом лекарства, соблюдать питьевой режим, ограничить физические нагрузки, по возможности избегать длительных перелетов. Также в эти дни рекомендуется как следует высыпаться.