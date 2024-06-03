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Магнитные бури в Свердловской области в июне 2024 года: когда ждать и как готовиться

Магнитные бури в Свердловской области в июне 2024 года: когда ждать и как готовиться

3 июня 2024, 10:51
Фото: Изображение Midjourney
Магнитные бури из-за вспышек на Солнце регулярно накрывают города Свердловской области. Чего свердловчанам ждать в июне и как защититься от потока заряженных частиц — в материале TagilCity.ru.

Магнитные бури в Свердловской области в июне: расписание, неблагоприятные дни

Магнитные бури в 2024 году происходят с завидной регулярностью. И сегодня о магнитных бурях говорят все жители Свердловской области — от мала до велика. От регулярных выбросов заряженных частиц с поверхности Солнца одинаково страдают мужчины и женщины, старики и дети, жители индустриального Екатеринбурга и лесного Новоуральска.

С января по май 2024 года магнитных бурь было очень много: они фиксировались чуть ли не каждую неделю и причиняли массу неудобств метеочувствительным людям. Специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ Российской академии наук уже составили расписание неблагоприятных дней на июнь. И оно не может не радовать: по прогнозам, вспышек сейчас будет меньше.

Фото: Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ Российской академии наук

Экстремально сильная магнитная буря, как можно видеть из таблицы лаборатории, ожидается вечером во вторник, 4 июня. Она начнется в 18 часов по московскому времени (20:00 — по Екб), а завершится к 6 часам утра следующего дня (8 утра по Екб).

Далее, по предварительным прогнозам астрономов, вспышек на Солнце практически не будет, а геомагнитный фон будет спокойным.

Фото: Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ Российской академии наук

Расписание магнитных бурь в Свердловской области в июне 2024

  • 3-4 июня (до 20 часов) — магнитосфера спокойная;
  • 4 июня (20 часов) — 5 июня (8 часов) — экстремально сильная магнитная буря (классы G4-5);
  • 5-8 июня — магнитосфера спокойная;
  • 9 июня — магнитосфера возбужденная;
  • 10-30 июня — магнитосфера спокойная.

Важно: график на месяц является предварительным. На Солнце постоянно происходят вспышки и в целом спрогнозировать сейчас, в начале июня, трудно.

Магнитные бури в июне — неблагоприятные дни

Сервис «Яндекс. Погода» приводит свой график неблагоприятных дней в июне:

  • 8-12 июня. Трехбалльный шторм начнется 8 июня, постепенно его интенсивность вырастет до 4 баллов, а к 12 июня магнитная буря пойдет на спад;
  • 19-20 июня — геошторм средней интенсивности, около 3 баллов;
  • 23 июня — геошторм средней интенсивности, около 3 баллов;
  • 28-29 июня — геошторм средней интенсивности, около 3 баллов.

Что значит сильная магнитная буря?

Разберемся в классах магнитных бурь. Астрономы Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ Российской академии наук выделяют пять классов интенсивности магнитных бурь: от G1 до G5.

G1 — слабая буря, G2 — средняя буря, G3 — сильная буря, G4 — очень сильная буря, G5 — экстремально сильная буря, шторм.

Сильная магнитные бури вызваны мощными вспышками на Солнце. Чем сильнее вспышка — тем больше заряженных частиц направляются к поверхности Земли, тем сильнее буря. Вспышки на Солнце практически одинаково действуют на всех жителей Земли и не зависят от места проживания. Метеочувствительные люди в Нижнем Тагиле и Екатеринбурге, Салде и Каменске-Уральском, Ирбите и Салде, Ревде, Тавде и Верхней Пышме, Красноуфимске и Серове будут чувствовать себя примерно одинаково. Также воздействие заряженных частиц на человека не зависит от погоды: так, в прохладном уральском климате магнитная буря будет ощущаться примерно так же, как в теплом Волгограде.

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Как магнитные бури влияют на человека?

Влияние магнитных бурь на здоровье человека на сегодняшний день вызывает споры. Однако в некоторых исследованиях приводятся данные о том, что в дни магнитных бурь может ухудшаться самочувствие: повышаться артериальное добавление, болеть голова. Также в эти дни резко снижаются жизненные силы и портится настроение.

Ближайшая магнитная буря по прогнозам начнется вечером 4 июняБлижайшая магнитная буря по прогнозам начнется вечером 4 июня
Ближайшая магнитная буря по прогнозам начнется вечером 4 июня
Фото: Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ Российской академии наук

Например, исследование французских ученых в 30-е годы прошлого века, проведенное в Ницце, выявило рост числа инфарктов и инсультов в дни масштабных сбоев в работе телефонной связи. Так как на тот момент уже было доказано, что активность Солнца напрямую влияет на работу телефонов, то был сделан вывод, что магнитные бури воздействуют и на людей.

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Кроме того, с магнитными бурями ученые связывают рост числа авиа и автокатастроф, травматизма на производстве и даже самоубийств.

Как защитить себя во время магнитной бури?

Изолировать себя от потока заряженных частиц невозможно: человек будет подвержен их воздействию в любом месте. По словам доктора медицинских наук, специалиста по метеопатологиям Юрия Гурфинкеля, в период магнитных бурь у человека может усиливаться выработка гормонов надпочечников — адреналина и глюкокортикоидов, что, в свою очередь, приводит к повышенной вязкости и свертываемости крови. Именно по этой причине и увеличивается в эти дни число инфарктов и инсультов.

Кроме того, с магнитными бурями ученые связывают рост числа авиа и автокатастроф, травматизма на производстве и даже самоубийств.

В дни магнитных бурь метеочувствительные люди могут испытывать серьезные недомоганияВ дни магнитных бурь метеочувствительные люди могут испытывать серьезные недомогания
В дни магнитных бурь метеочувствительные люди могут испытывать серьезные недомогания
Фото: Изображение Midjourney

Чтобы избежать проблем, доктор рекомендует заранее принимать меры предосторожности: в обязательном порядке принимать назначенные врачом лекарства, соблюдать питьевой режим, ограничить физические нагрузки, по возможности избегать длительных перелетов. Также в эти дни рекомендуется как следует высыпаться.

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