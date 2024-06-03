Магнитные бури в Свердловской области в июне 2024 года: когда ждать и как готовиться

Сильная магнитные бури вызваны мощными вспышками на Солнце. Чем сильнее вспышка — тем больше заряженных частиц направляются к поверхности Земли, тем сильнее буря. Вспышки на Солнце практически одинаково действуют на всех жителей Земли и не зависят от места проживания. Метеочувствительные люди в Нижнем Тагиле и Екатеринбурге, Салде и Каменске-Уральском, Ирбите и Салде, Ревде, Тавде и Верхней Пышме, Красноуфимске и Серове будут чувствовать себя примерно одинаково. Также воздействие заряженных частиц на человека не зависит от погоды: так, в прохладном уральском климате магнитная буря будет ощущаться примерно так же, как в теплом Волгограде.