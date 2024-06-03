Мальчик переходил дорогу и попал под машину в Свердловской области

Posted Сегодня, 13:43
Published Сегодня, 13:43
Modified Сегодня, 13:45
Updated Сегодня, 13:45
Родители и старший брат ребенка зашли домой, а младший мальчик остался на улице с другими детьми. В какой-то момент он выбежал на проезжую часть и попал под колеса иномарки Honda, рассказали в пресс-службе свердловского ГИБДД.
Отец и мать ребенка узнали о произошедшем от соседа, который пришел к ним домой. Пострадавшего с полученными повреждениями увезли в больницу. Он находится в тяжелом состоянии. Водитель в момент ДТП был трезв.
Напомним, 30 мая 2024 года под Нижним Тагилом под колеса автомобиля попал девятилетний мальчик, ехавший на велосипеде. Его отвезли в больницу.