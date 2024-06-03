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Updated Сегодня, 13:45

Мальчик переходил дорогу и попал под машину в Свердловской области

Мальчик переходил дорогу и попал под машину в Свердловской области

3 июня 2024, 13:43
Фото: ГИБДД по Свердловской области
В свердловском поселке Арти четырехлетний мальчик, переходивший дорогу в неположенном месте, попал под машину Honda. ДТП произошло 30 мая 2024 года.

Родители и старший брат ребенка зашли домой, а младший мальчик остался на улице с другими детьми. В какой-то момент он выбежал на проезжую часть и попал под колеса иномарки Honda, рассказали в пресс-службе свердловского ГИБДД.

Фото: ГИБДД по Свердловской области

Отец и мать ребенка узнали о произошедшем от соседа, который пришел к ним домой. Пострадавшего с полученными повреждениями увезли в больницу. Он находится в тяжелом состоянии. Водитель в момент ДТП был трезв.

Напомним, 30 мая 2024 года под Нижним Тагилом под колеса автомобиля попал девятилетний мальчик, ехавший на велосипеде. Его отвезли в больницу.

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