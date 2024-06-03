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Федерация баскетбола Свердловской области

Невозможно поверить: в возрасте 31 года умер тагильский тренер Павел Голованенко

3 июня 2024, 11:40
Федерация баскетбола Свердловской области

Молодой тренер из Нижнем Тагиле умер от последствий инсульта

Молодой тренер скончался от последствий инсульта, пробыв до этого не один день в коме. 3 июня на официально страничке спортшколы «Старый Соболь» была опубликована трагическая новость о преждевременном уходе из жизни 31-летнего баскетбольного арбитра Павла Голованенко.

Голованенко был известен своим вкладом в развитие баскетбола в Нижнем Тагиле, где он работал в СШ «Старый Соболь». Павел был судьей 1 категории и тренировал юных баскетболисток. Его команда участвовала в различных соревнованиях, последним из которых стал турнир «Дети — будущее страны!» в Перми.

К сожалению, во время этого выезда произошла трагедия. Павел Голованенко перенес инсульт, который привел к кровоизлиянию в мозг. К несчастью, организм молодого тренера не выдержал. Ему был всего лишь 31 год.

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Десятки людей пишут слова поддержки и соболезнования. Те, кто знал молодого арбитра, находятся в шоковом состоянии. Люди до последнего надеялись, что Павел придет в себя.

Соболезнуем и скорбим вместе с вами! Выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким Павла Викторовича. Его огромный вклад в спорт не останется бесследным, и он навсегда останется в наших сердцах. Вечная память! — пишет Ольга, под новостью о тренере.

Павел Голованенко оставил после себя не только семью и друзей, но и наследие в виде своих учеников, которые продолжат развивать баскетбол в Нижнем Тагиле и за его пределами.

Редакция TagilCity.ru выражает глубокие соболезнования родным и близким спортсмена.

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