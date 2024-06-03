Невозможно поверить: в возрасте 31 года умер тагильский тренер Павел Голованенко

Голованенко был известен своим вкладом в развитие баскетбола в Нижнем Тагиле, где он работал в СШ «Старый Соболь». Павел был судьей 1 категории и тренировал юных баскетболисток. Его команда участвовала в различных соревнованиях, последним из которых стал турнир «Дети — будущее страны!» в Перми.