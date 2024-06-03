Одной из главных площадок фестиваля «Движение» станет музейный комплекс Верхней Пышмы

Открытие фестиваля «Движение» пройдет 8 июня в Верхней Пышме. Отсюда же стартует мотопарад, в котором примут участие мотоклубы и байкеры из разных регионов страны. Впервые в России сцену установят на самом большом в мире БелАЗе: в день открытия в 12:00 часов здесь выступит сибирская группа OTYKEN. Кроме того, гостей фестиваля будут радовать группа «Комната 60», DJ WIDE — наставник нескольких поколений уральской школы скрэтч-мастерства, и 4MAL — диджей и радиоведущий, руководитель музыкально-просветительского проекта «Русская кибернетика» Евгений Свалов.