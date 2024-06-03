Одной из главных площадок фестиваля «Движение» станет музейный комплекс Верхней Пышмы

Posted Сегодня, 07:04
Published Сегодня, 07:04
Modified Сегодня, 07:06
Updated Сегодня, 07:06
Открытие фестиваля «Движение» пройдет 8 июня в Верхней Пышме. Отсюда же стартует мотопарад, в котором примут участие мотоклубы и байкеры из разных регионов страны. Впервые в России сцену установят на самом большом в мире БелАЗе: в день открытия в 12:00 часов здесь выступит сибирская группа OTYKEN. Кроме того, гостей фестиваля будут радовать группа «Комната 60», DJ WIDE — наставник нескольких поколений уральской школы скрэтч-мастерства, и 4MAL — диджей и радиоведущий, руководитель музыкально-просветительского проекта «Русская кибернетика» Евгений Свалов.
На следующий день — 9 июня — на сцене в Музейном комплексе выступят екатеринбургский диксиленд-оркестр Kickin’ Jass Orchestra, блюз-рок группа Bob and the Monsters и кавер-группа «Каникулы». Хедлайнер площадки появится в 19:00 часов. Им станет группа «Обе две». Для семей с детьми организаторы подготовили интересные и познавательные мастер-классы. Гости смогут бесплатно научиться ткачеству на бердышке, сделать свечи, игрушки-антистресс, брелоки, расписать деревянные дощечки. Старт занятий запланирован на 13:00 часов.
Отметим, в дни фестиваля на площадке Музейного комплекса будут работать ярмарка товаров ручной работы и фудкорт. Заключительным аккордом масштабного праздника станет ретро-ралли: классические советские и иностранные автомобили приедут в Верхнюю Пышму из Екатеринбурга.
В эти дни на площадках фестиваля «Движение» в Екатеринбурге также планируется много интересного. Например, зрелищные соревнования мотоспортсменов на улице 8 Марта, водное шоу в акватории городского пруда, всероссийские соревнования по флайдбордингу и ховербордингу, кастом-шоу в Уральском центре развития дизайна (Исторический сквер), литературный фестиваль в парке спорткомплекса «Динамо» и концерты.
Подробную программу фестиваля «Движение» можно посмотреть на официальном сайте.