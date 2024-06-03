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Published Сегодня, 07:04

Modified Сегодня, 07:06

Updated Сегодня, 07:06

Одной из главных площадок фестиваля «Движение» станет музейный комплекс Верхней Пышмы

Одной из главных площадок фестиваля «Движение» станет музейный комплекс Верхней Пышмы

3 июня 2024, 07:04
Фото: Музейный комплекс Верхней Пышмы
Верхнепышминский музейный комплекс станет одной из основных площадок фестиваля мотокультуры, музыки и спорта «Движение», который пройдет 8 и 9 июня 2024 года. Кроме Верхней Пышмы, праздник пройдет и в Екатеринбурге. В программу вошли мотопарад, выставка кастомных мотоциклов и многое другое.

Открытие фестиваля «Движение» пройдет 8 июня в Верхней Пышме. Отсюда же стартует мотопарад, в котором примут участие мотоклубы и байкеры из разных регионов страны. Впервые в России сцену установят на самом большом в мире БелАЗе: в день открытия в 12:00 часов здесь выступит сибирская группа OTYKEN. Кроме того, гостей фестиваля будут радовать группа «Комната 60», DJ WIDE — наставник нескольких поколений уральской школы скрэтч-мастерства, и 4MAL — диджей и радиоведущий, руководитель музыкально-просветительского проекта «Русская кибернетика» Евгений Свалов.

На следующий день — 9 июня — на сцене в Музейном комплексе выступят екатеринбургский диксиленд-оркестр Kickin’ Jass Orchestra, блюз-рок группа Bob and the Monsters и кавер-группа «Каникулы». Хедлайнер площадки появится в 19:00 часов. Им станет группа «Обе две». Для семей с детьми организаторы подготовили интересные и познавательные мастер-классы. Гости смогут бесплатно научиться ткачеству на бердышке, сделать свечи, игрушки-антистресс, брелоки, расписать деревянные дощечки. Старт занятий запланирован на 13:00 часов.

Отметим, в дни фестиваля на площадке Музейного комплекса будут работать ярмарка товаров ручной работы и фудкорт. Заключительным аккордом масштабного праздника станет ретро-ралли: классические советские и иностранные автомобили приедут в Верхнюю Пышму из Екатеринбурга.

В эти дни на площадках фестиваля «Движение» в Екатеринбурге также планируется много интересного. Например, зрелищные соревнования мотоспортсменов на улице 8 Марта, водное шоу в акватории городского пруда, всероссийские соревнования по флайдбордингу и ховербордингу, кастом-шоу в Уральском центре развития дизайна (Исторический сквер), литературный фестиваль в парке спорткомплекса «Динамо» и концерты.

Подробную программу фестиваля «Движение» можно посмотреть на официальном сайте.

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