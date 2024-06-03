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Published Сегодня, 08:37

Modified Сегодня, 08:39

Updated Сегодня, 08:39

Психологи рассказали об опасности субкультуры фурри в России

Опасны ли фурри и надо ли их запрещать — отвечают психологи

3 июня 2024, 08:37
Фото: группа «Фурри Новосибирска»

Психологи рассказали об опасности субкультуры фурри в России

Фурри является новой субкультурой. Люди надевают маски животных и начинают вести себя соответствующе. Однако опасны ли они? Рассказали психологи.

Недавно детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец пообещала бороться с фурри, пишут «Новые известия».

По словам клинического психолога, КПТ-терапевта и куратора многодетных семей РОО ОМСМ Виктории Владимировой, не все фурри действительно таковыми являются. По ее словам, представителями субкультуры можно считать подростков, которые надевают на себя яркие костюмы и маски животных. Однако если дети начинают подражать выбранным персонажам, то это уже териантропы или терианцы, пишут «Новые известия».

Люди подражали животным и раньше. Им было свойственно обожествлять все вокруг. В том числе существовали и тотемные животные. Они, как считали люди, способны наделять владельца некими качествами.

По словам главного внештатного психолога Дальневосточного ФО Ольги Олифер, следы этого остались в психике людей. Опасного в том, чтобы нарядиться животным нет. Однако когда ребенок начинает себя отождествлять с тем или иным животным, тогда это уже плохо, заявляет Олифер. По ее словам, в таком случае дети перестают понимать, что можно, а что нельзя, а также у них стираются социальные нормы.

Эксперт отмечает, что когда дети наряжаются, то таким образом они находят способ социализироваться в определенной группе. Если это не вредит реальным сторонам жизни, то никакой опасности нет. В противном случае уже стоит обратиться к специалисту, заявляет психолог.

Кандидат филологических наук Анна Дмитрова считает, что фурри являются временным явлением и для детей это не опасно. Она уверена, что на законодательном уровне запрещать движение нет необходимости.

Ранее TagilCity.ru рассказывал, кто такие фурри и есть ли они в Свердловской области.

#Ирина Кирилова#Общество#Дети#Запрет#Фурри#Субкультура
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