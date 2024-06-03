Опасны ли фурри и надо ли их запрещать — отвечают психологи

Posted Сегодня, 08:37
Published Сегодня, 08:37
Modified Сегодня, 08:39
Updated Сегодня, 08:39
Недавно детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец пообещала бороться с фурри, пишут «Новые известия».
По словам клинического психолога, КПТ-терапевта и куратора многодетных семей РОО ОМСМ Виктории Владимировой, не все фурри действительно таковыми являются. По ее словам, представителями субкультуры можно считать подростков, которые надевают на себя яркие костюмы и маски животных. Однако если дети начинают подражать выбранным персонажам, то это уже териантропы или терианцы, пишут «Новые известия».
Люди подражали животным и раньше. Им было свойственно обожествлять все вокруг. В том числе существовали и тотемные животные. Они, как считали люди, способны наделять владельца некими качествами.
По словам главного внештатного психолога Дальневосточного ФО Ольги Олифер, следы этого остались в психике людей. Опасного в том, чтобы нарядиться животным нет. Однако когда ребенок начинает себя отождествлять с тем или иным животным, тогда это уже плохо, заявляет Олифер. По ее словам, в таком случае дети перестают понимать, что можно, а что нельзя, а также у них стираются социальные нормы.
Эксперт отмечает, что когда дети наряжаются, то таким образом они находят способ социализироваться в определенной группе. Если это не вредит реальным сторонам жизни, то никакой опасности нет. В противном случае уже стоит обратиться к специалисту, заявляет психолог.
Кандидат филологических наук Анна Дмитрова считает, что фурри являются временным явлением и для детей это не опасно. Она уверена, что на законодательном уровне запрещать движение нет необходимости.
Ранее TagilCity.ru рассказывал, кто такие фурри и есть ли они в Свердловской области.