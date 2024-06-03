Опасны ли фурри и надо ли их запрещать — отвечают психологи

По словам главного внештатного психолога Дальневосточного ФО Ольги Олифер, следы этого остались в психике людей. Опасного в том, чтобы нарядиться животным нет. Однако когда ребенок начинает себя отождествлять с тем или иным животным, тогда это уже плохо, заявляет Олифер. По ее словам, в таком случае дети перестают понимать, что можно, а что нельзя, а также у них стираются социальные нормы.