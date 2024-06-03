Первенство Свердловской области по легкой атлетике: победы тагильских спортсменов

Posted Сегодня, 10:08
Published Сегодня, 10:08
Modified Сегодня, 10:10
Updated Сегодня, 10:10
Одним из ярких моментов соревнований стало выступление Елизаветы Башинской, которая завоевала золотую медаль, пробежав первой дистанцию в 60 метров с барьерами. Не менее значимым достижением отличился Степан Васильев, который стал лидером в толкании ядра.
Лев Руденко завоевал бронзовую медаль на дистанции 800 метров. Кроме того, Дмитрий Гаев, Никита Низов и Артём Манойленко также стали обладателями бронзовых наград в эстафете 4×100 метров.
Все эти достижения, в том числе, стали возможными благодаря усилиям опытных тренеров, которые внесли свой вклад в подготовку спортсменов. Среди них Елена Протасова, Татьяна Гагарина, Илья Дементьев и Александр Чирков.