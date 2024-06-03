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В Каменске-Уральском определились лучшие юные легкоатлеты Свердловской области

Первенство Свердловской области по легкой атлетике: победы тагильских спортсменов

3 июня 2024, 10:08
Фото: СШ «Юность» Нижний Тагил

В Каменске-Уральском определились лучшие юные легкоатлеты Свердловской области

Спортсмены Свердловской области с 29 по 30 мая боролись за золото в первенстве по легкой атлетике в Каменске-Уральском. Состязались юные спортсмены в возрасте до 14 лет. Нижний Тагил также не остался в стороне, воспитанники СШ «Юность» вернулись домой с заслуженными наградами.

Одним из ярких моментов соревнований стало выступление Елизаветы Башинской, которая завоевала золотую медаль, пробежав первой дистанцию в 60 метров с барьерами. Не менее значимым достижением отличился Степан Васильев, который стал лидером в толкании ядра.

Лев Руденко завоевал бронзовую медаль на дистанции 800 метров. Кроме того, Дмитрий Гаев, Никита Низов и Артём Манойленко также стали обладателями бронзовых наград в эстафете 4×100 метров.

Фото: СШ «Юность» Нижний Тагил

Все эти достижения, в том числе, стали возможными благодаря усилиям опытных тренеров, которые внесли свой вклад в подготовку спортсменов. Среди них Елена Протасова, Татьяна Гагарина, Илья Дементьев и Александр Чирков.

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