Первенство Свердловской области по легкой атлетике: победы тагильских спортсменов

В Каменске-Уральском определились лучшие юные легкоатлеты Свердловской области

Спортсмены Свердловской области с 29 по 30 мая боролись за золото в первенстве по легкой атлетике в Каменске-Уральском. Состязались юные спортсмены в возрасте до 14 лет. Нижний Тагил также не остался в стороне, воспитанники СШ «Юность» вернулись домой с заслуженными наградами.