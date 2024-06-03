Подросток без шлема и прав вписался в забор на мотоцикле и повредил голову в Тугулыме

Posted Сегодня, 15:48
Published Сегодня, 15:48
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Еще одно ДТП с участием несовершеннолетнего на мотоцикле произошло в пгт Тугулым Свердловской области в субботу, 2 июня. На этот раз пострадал 17-летний юноша, владелец «ИЖ Юпитер-5», который не справился с управлением и влетел в забор, сообщает пресс-служба свердловского ГАИ.
ДТП случилось на улице Советской. Молодой человек получил травмы головы и был госпитализирован в местную ЦРБ. В момент аварии подросток был без шлема, также он пренебрег средствами индивидуальной защиты. Автоинспекторы установили, что он не имеет прав на вождение мотоцикла.
Родители пояснили, что мотоцикл сын купил на собственные деньги. О том, что он катается по дорогам общего пользования, они не знали. Правоохранители выписали протокол о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей.
Ранее травмы при столкновении с машиной получил 15-летний байкер в поселке Билимбай.