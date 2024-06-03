Подросток без шлема и прав вписался в забор на мотоцикле и повредил голову в Тугулыме

ДТП случилось на улице Советской. Молодой человек получил травмы головы и был госпитализирован в местную ЦРБ. В момент аварии подросток был без шлема, также он пренебрег средствами индивидуальной защиты. Автоинспекторы установили, что он не имеет прав на вождение мотоцикла.