Подросток на питбайке получил травмы в ДТП с автомобилем в Свердловской области

Posted Сегодня, 06:09
Published Сегодня, 06:09
Modified Сегодня, 06:11
Updated Сегодня, 06:11
Водитель автомобиля, поворачивая в левую сторону, столкнулся с мототранспортом, на котором ехали подросток и его 17-летняя пассажирка. Мальчика увезли в реанимацию, а девочку госпитализировали со сломанной челюстью, рассказали в пресс-службе областного УГИБДД.
Оба подростка были в специальных шлемах. Выяснилось, что питбайк приобрел для себя отец пострадавшего школьника и не был в курсе, что сын им пользуется. По словам автомобилиста, он не заметил едущий мотоцикл.
Напомним, 1 июня 2024 года под Екатеринбургом мотоциклист, не справившись с управлением, оказался в кювете и погиб.