tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 06:09

Published Сегодня, 06:09

Modified Сегодня, 06:11

Updated Сегодня, 06:11

Подросток на питбайке получил травмы в ДТП с автомобилем в Свердловской области

Подросток на питбайке получил травмы в ДТП с автомобилем в Свердловской области

3 июня 2024, 06:09
Фото: ГИБДД по Свердловской области
Водитель автомобиля Honda Freed столкнулся с мотоциклом, на котором ехал 15-летний подросток. Есть пострадавшие. ДТП произошло в свердловском поселке Билимбай 2 июня 2024 года.

Водитель автомобиля, поворачивая в левую сторону, столкнулся с мототранспортом, на котором ехали подросток и его 17-летняя пассажирка. Мальчика увезли в реанимацию, а девочку госпитализировали со сломанной челюстью, рассказали в пресс-службе областного УГИБДД.

Фото: ГИБДД по Свердловской области

Оба подростка были в специальных шлемах. Выяснилось, что питбайк приобрел для себя отец пострадавшего школьника и не был в курсе, что сын им пользуется. По словам автомобилиста, он не заметил едущий мотоцикл.

Напомним, 1 июня 2024 года под Екатеринбургом мотоциклист, не справившись с управлением, оказался в кювете и погиб.

Айтишнику в Екатеринбурге нужна операция после ДТП с квадроциклом
Узнать подробнее
Читайте также:
Пассажирка погибла в ДТП в КамышловеОдин погиб и трое пострадали в ДТП на трассе Екатеринбург — ТюменьВодитель автомобиля сбил мотоциклиста в центре Екатеринбурга
#Елизавета Зиборова#Происшествия#ДТП#Свердловская область#ГИБДД#Подростки#Автомобиль#Водитель#ЧП#Мотоцикл#Пострадавшие#Питбайк#18+#Екатеринбург#Шлем#Авария#Инцидент
Подпишитесь
Летняя жара придет в Свердловскую область
Сегодня, 04:37
В Кольцово объяснили причину столпотворения в международном терминале
Сегодня, 03:50
Из Калининграда можно будет улететь в Екатеринбург прямым рейсом
Вчера, 14:20
Огромные очереди из родителей выстроились у поликлиник Екатеринбурга
Вчера, 11:30
Сильный дождь и штормовой ветер ожидают свердловчан
Вчера, 11:00
21-летняя жительница Нижнего Тагила подралась на шоу из-за богатого жениха
Сегодня, 04:15
"