Полуторагодовалая девочка в Екатеринбурге выпала из окна

Мама ребенка была на работе, а с девочкой сидела ее девятилетняя сестра. К ним заглянул их родственник и увидел, что они сидят на подоконнике. Затем мужчина отвлекся, а через 10 минут, услышав крик, увидел, что младшая из сестер вывалилась на улицу, пишет Ура.ру.