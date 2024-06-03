Полуторагодовалая девочка в Екатеринбурге выпала из окна

Posted Сегодня, 09:52
Published Сегодня, 09:52
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Updated Сегодня, 09:54
Мама ребенка была на работе, а с девочкой сидела ее девятилетняя сестра. К ним заглянул их родственник и увидел, что они сидят на подоконнике. Затем мужчина отвлекся, а через 10 минут, услышав крик, увидел, что младшая из сестер вывалилась на улицу, пишет Ура.ру.
Пострадавшая получила серьезные повреждения. Ее отвезли в медучреждение. Мать является уроженкой Кыргызстана. В Екатеринбурге она работает в общепите. Ее привлекут к ответственности за плохое исполнение родительских обязанностей.
Напомним, 2 июня 2024 года в Екатеринбурге из окна выпал 16-летний юноша и скончался. Известно, что перед смертью он поругался с девушкой.