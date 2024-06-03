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Published Сегодня, 09:52

Modified Сегодня, 09:54

Updated Сегодня, 09:54

Полуторагодовалая девочка в Екатеринбурге выпала из окна

Полуторагодовалая девочка в Екатеринбурге выпала из окна

3 июня 2024, 09:52
Фото: 1MI
В Екатеринбурге полуторагодовалая девочка выпала из окна. Происшествие случилось 2 июня 2024 года.

Мама ребенка была на работе, а с девочкой сидела ее девятилетняя сестра. К ним заглянул их родственник и увидел, что они сидят на подоконнике. Затем мужчина отвлекся, а через 10 минут, услышав крик, увидел, что младшая из сестер вывалилась на улицу, пишет Ура.ру.

Пострадавшая получила серьезные повреждения. Ее отвезли в медучреждение. Мать является уроженкой Кыргызстана. В Екатеринбурге она работает в общепите. Ее привлекут к ответственности за плохое исполнение родительских обязанностей.

Напомним, 2 июня 2024 года в Екатеринбурге из окна выпал 16-летний юноша и скончался. Известно, что перед смертью он поругался с девушкой.

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